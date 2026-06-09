가수 티파니 영이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 SM엔터테인먼트에 대한 서운함을 토로했다.지난 8일 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에는 뮤지컬 '유미의 세포들'의 두 주인공 티파니 영과 배우 김예원이 출연했다.박명수는 한 청취자의 의견을 확인한 후 "티파니가 예전에 SM 엔터테인먼트 주차비 때문에 서운해했다는 말을 들었다"며 질문을 던졌다. 이에 티파니 영은 "서운했다. 저도 SM에 13년이나 있었다"고 답했다. 박명수는 "건물 세운 거 아니냐, 티파니 때문에"라며 받아쳤다.이어 티파니 영은 주차비 사건에 대해 자세히 털어놨다. 그는 "소녀시대 15주년 프로젝트 당시 연습을 위해 오랜만에 회사를 방문했다"며 "연습을 마치고 나갈 때 주차는 어떻게 하냐고 물으니 '결제하시면 된다'는 답변이 돌아오더라. 섭섭했다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편 티파니 영은 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔해 13년간 SM엔터테인먼트와 동행했다. 그는 현재 퍼시픽 뮤직 그룹 소속으로, 배우 활동에 전념하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr