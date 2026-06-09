아리아나 그란데가 연인과 결별했다. / 사진=아리아나 그란데 SNS

가수 아리아나 그란데가 연인 에단 슬레이터와 결별했다.8일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ 등 외신에 따르면 아리아나 그란데와 에단 슬레이터가 공연인 관계를 정리했다. 보도에 따르면 두사람은 이미 수개월 전 조용히 결별한 것으로 알려졌다.이들의 측근은 두 사람이 좋은 감정 속에 결별했다고 귀띔했다. 한 관계자는 "지금도 편하게 연락을 주고받으며 친구로서 좋은 관계를 유지하고 있다"고 전했다.두 사람은 2023년 영화 '위키드'(Wicked) 촬영을 계기로 가까워졌다. 이후 아리아나 그란데가 당시 남편 달튼 고메즈와 별거 중이었고, 에단 슬레이터 역시 아내 릴리 제이와 별거 상태였다는 사실이 알려지면서 열애설에 휩싸였다.같은 해 7월 교제 사실이 공개된 뒤 두 사람은 뉴욕에서 함께 시간을 보내며 공개 연애를 이어갔다. 다만 열애가 알려질 당시 두 사람 모두 이혼 절차를 진행 중이었던 만큼 관계를 둘러싼 각종 추측이 이어졌고, 일각에서는 불륜 의혹이 제기되며 논란이 불거지기도 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr