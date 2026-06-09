가수 아리아나 그란데가 연인 에단 슬레이터와 결별했다.
8일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ 등 외신에 따르면 아리아나 그란데와 에단 슬레이터가 공연인 관계를 정리했다. 보도에 따르면 두사람은 이미 수개월 전 조용히 결별한 것으로 알려졌다.
이들의 측근은 두 사람이 좋은 감정 속에 결별했다고 귀띔했다. 한 관계자는 "지금도 편하게 연락을 주고받으며 친구로서 좋은 관계를 유지하고 있다"고 전했다.
두 사람은 2023년 영화 '위키드'(Wicked) 촬영을 계기로 가까워졌다. 이후 아리아나 그란데가 당시 남편 달튼 고메즈와 별거 중이었고, 에단 슬레이터 역시 아내 릴리 제이와 별거 상태였다는 사실이 알려지면서 열애설에 휩싸였다.
같은 해 7월 교제 사실이 공개된 뒤 두 사람은 뉴욕에서 함께 시간을 보내며 공개 연애를 이어갔다. 다만 열애가 알려질 당시 두 사람 모두 이혼 절차를 진행 중이었던 만큼 관계를 둘러싼 각종 추측이 이어졌고, 일각에서는 불륜 의혹이 제기되며 논란이 불거지기도 했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
8일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ 등 외신에 따르면 아리아나 그란데와 에단 슬레이터가 공연인 관계를 정리했다. 보도에 따르면 두사람은 이미 수개월 전 조용히 결별한 것으로 알려졌다.
이들의 측근은 두 사람이 좋은 감정 속에 결별했다고 귀띔했다. 한 관계자는 "지금도 편하게 연락을 주고받으며 친구로서 좋은 관계를 유지하고 있다"고 전했다.
두 사람은 2023년 영화 '위키드'(Wicked) 촬영을 계기로 가까워졌다. 이후 아리아나 그란데가 당시 남편 달튼 고메즈와 별거 중이었고, 에단 슬레이터 역시 아내 릴리 제이와 별거 상태였다는 사실이 알려지면서 열애설에 휩싸였다.
같은 해 7월 교제 사실이 공개된 뒤 두 사람은 뉴욕에서 함께 시간을 보내며 공개 연애를 이어갔다. 다만 열애가 알려질 당시 두 사람 모두 이혼 절차를 진행 중이었던 만큼 관계를 둘러싼 각종 추측이 이어졌고, 일각에서는 불륜 의혹이 제기되며 논란이 불거지기도 했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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