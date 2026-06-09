배우 이하늬가 예술치유그룹 하바해의 열린 콘서트에 재능기부로 참여한다. / 사진=텐아시아DB

배우 이하늬가 예술치유그룹 하바해의 열린 콘서트에 재능기부로 참여한다. / 사진=텐아시아DB

배우 이하늬가 예술치유그룹 하바해의 열린 콘서트에 재능기부로 참여한다. 음악과 이야기가 어우러진 무대에서 낭독을 맡아 관객들에게 따뜻한 위로를 전할 예정이다. 장애아동 가족을 위한 예술 나눔 활동에 동참하며 의미를 더한다.이하늬는 오는 7월 3일 오후 7시 30분 서울 강남구 C-SQUARE에서 열리는 예술치유그룹 콜라주앙상블 하바해의 열린 콘서트 '하늘·바람·햇살 이야기'에 재능기부로 참여한다.이번 공연은 '길놀이', '봄소리', '눈누난나', 'Blossom', '너영나영' 등 총 10곡의 연주와 함께 음악과 이야기가 어우러진 무대로 꾸며진다. 관객들에게 위로와 휴식의 시간을 선사할 예정이다.이하늬는 김동신 작가의 '하늘·바람·햇살 이야기'를 낭독한다. 작품은 하늘이가 햇살 누나를 만나러 가는 여정과 그 곁을 함께하는 바람의 이야기를 담은 음악 낭독극이다. 세대를 아우르는 따뜻한 메시지를 전하는 작품으로, 이하늬는 특유의 섬세한 감성과 밝은 에너지를 더해 작품의 감동을 전할 예정이다.이하늬는 "하바해의 예술 나눔에 함께 동참하게 되어 기쁘다. 그 작은 걸음이 누군가에게는 기적의 걸음이 될 것이라 소망하며 또 믿는다. 뜻깊은 자리에 함께해 주신 모든 분들께 감사드린다"고 소감을 밝혔다.하바해는 국악의 정서를 바탕으로 다양한 악기와 이야기를 결합해 예술 치유 활동을 펼치는 앙상블이다. '하늘, 바람, 햇살'의 줄임말로, 장애아동을 돌보느라 쉼을 갖기 어려운 가족들에게 위로와 희망을 전하고자 결성됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr