배우 변우석이 정수기 화보를 통해 청량한 비주얼을 선보였다/사진제공=SK인텔릭스

배우 변우석이 정수기 화보를 통해 청량한 비주얼을 선보였다/사진제공=SK인텔릭스

배우 변우석이 정수기 화보를 통해 청량한 비주얼을 선보였다/사진제공=SK인텔릭스

배우 변우석이 정수기 화보를 통해 청량한 비주얼을 선보였다.SK매직은 최근 얼음정수기 광고 모델 변우석과 함께한 신규 라인업 'MEGA ICE 얼음정수기 mini(메가 아이스 얼음정수기 미니)' 화보를 공개했다. 변우석은 지난 4월 광고 공개 이후 유튜브와 인스타그램 합산 조회수 1200만 뷰를 기록하며 화제를 모았다.화보는 상반된 분위기의 두 가지 콘셉트로 구성됐다. 첫 번째 컷에서 변우석은 네이비 셔츠와 화이트 슬랙스를 착용한 채 주방 카운터에 기대어 제품을 소개한다. 한 손바닥 아래 제품이 들어오는 모습으로 슬림한 크기를 직관적으로 보여준다.두 번째 컷에서는 딥네이비 배경 속 라이트블루 재킷을 입은 변우석이 등장한다. 테이블 위 얼음이 가득 담긴 글라스를 손에 쥔 채 차분한 분위기를 연출하며 제품의 특징을 강조했다. 이번 화보는 작은 크기에도 얼음 성능은 그대로 유지했다는 제품 메시지에 초점을 맞췄다.함께 공개된 메이킹 영상에는 광고 속 모습과는 또 다른 변우석의 자연스러운 매력이 담겼다. 볼하트를 만들며 수줍게 미소 짓거나 풍선 다발 옆에서 환하게 웃는 모습으로 친근한 분위기를 자아냈다. 영상에는 "더운 여름날 촬영하다 보면 생각나는 게 있는데, 바로 쉽게 녹지 않는 MEGA ICE"라는 변우석의 내레이션도 담겼다.변우석은 "얼음정수기인데 손으로 감쌌을 때 한 뼘 안에 쏙 들어오는 느낌이 신선했다"며 "크기는 줄었지만, 얼음만큼은 타협이 없는 제품이라는 게 이 제품의 매력인 것 같다"고 말했다. 이어 "올여름도 모두 이 얼음처럼 시원하게 보내셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.화보 공개와 함께 예능에서의 활약도 주목받고 있다. 변우석은 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에 직원으로 합류해 허당 매력을 선보이며 색다른 모습을 보여주고 있다.변우석은 지난달 종영한 MBC '21세기 대군부인'에서 아이유와 호흡을 맞췄다. 해당 작품은 역사 왜곡 논란에 휩싸이며 종영 이후에도 폐지 청원이 이어졌고, 변우석 역시 주연 배우로서 사과문을 게재했다. 이후 예능과 광고 활동을 통해 대중과 만나며 활발한 행보를 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr