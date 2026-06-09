배우 신민아가 명품 반지를 착용한 채 미모를 과시하고 있다. / 사진=신민아 SNS

사진=신민아 SNS

배우 신민아가 명불허전 미모를 과시했다.신민아는 지난 8일 자신의 인스타그램에 반지와 반짝임을 뜻하는 이모티곤 등과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 신민아가 해외 명품 브랜드 L사의 반지를 양손의 검지와 중지에 나란히 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 반짝이는 반지도 고급스럽지만, 결혼 후 여전히 청순한 미모를 유지하고 있는 신민아의 비주얼도 빛나고 있어 눈길을 끌었다.한편 신민아는 모델 겸 배우 김우빈과 10년 연애 끝 지난해 12월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 올해 초 스페인으로 신혼여행을 다녀온 후 본업으로 복귀했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr