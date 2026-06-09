목요일 드라마 '심우면 연리리'가 마지막회를 앞두고 있다./ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

목요일 드라마 '심우면 연리리'가 마지막회를 앞두고 있다./ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

목요일 드라마 '심우면 연리리'가 마지막회를 앞두고 있다./ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

목요일 드라마 '심우면 연리리'가 마지막회를 앞두고 있다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리)는 성태훈(박성웅 분) 가족의 좌충우돌 귀농기와 정감 넘치는 연리리 마을 사람들의 삶을 그려냈다.마지막 회만 남겨둔 '심우면 연리리'는 지난 방송에서 성태훈의 회사 '맛스토리'가 연리리 마을에 공장 설립을 추진하며 본색을 드러냈다. 특히 성태훈이 연리리 주민들로부터 받았던 비료 수령증이 공장 설립 동의서로 둔갑한 사실이 밝혀졌다.성태훈은 가족의 행복을 위해 회사의 뜻에 따라 이장 임주형(이서환 분)을 비롯한 주민들에게 토지를 팔 것을 요구했고, 한순간에 영웅에서 마을을 배신한 인물로 전락했다. 성태훈을 믿었던 임주형 역시 배신감에 휩싸였고 끝내 성태훈에게 자신의 땅을 팔겠다고 선언, '맛스토리'에 항복하는 모습을 보였다.그렇게 '맛스토리' 최 이사(민성욱 분)의 뜻대로 상황은 흘러가는 듯했지만, 11회 말미 분위기가 반전됐다. 성태훈과 임주형이 최 이사의 악행을 입증할 증거를 찾고자 손을 잡은 것. "다 끝났다!"라는 임주형의 외침과 함께 최 이사의 사무실에 등장한 성태훈의 모습은 짜릿한 회심의 일격을 날렸다.최연수 감독은 "이 작품이 전하고자 하는 것은 사람 사이의 온기와 그로부터 얻는 삶의 동력, 고난 속에서도 포기하지 않고 자신의 길을 개척해 나가는 마음"이라며"'심우면 연리리'가 힐링 드라마에 가깝지만, 회차를 거듭할수록 예상 밖의 이야기들이 이어지고 있다"고 말했다.이어 최연수 감독은 "어느새 '연'며든 성태훈 가족과 연리리 마을 사람들 모두 삶 속에서 계속 반전을 마주하고 있고, 이를 어떻게 받아들이고 변화해 나가는지를 지켜보는 재미가 있다. 최종회에도 시청자분들을 웃기고 울리는 밀당의 재미를 보여드리고 싶다. 우리 작품만의 따뜻하고 '사람 사는 맛'이 빛을 발할 것으로 기대되니 마지막까지 많은 관심과 애정을 부탁드린다"라고 전했다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 대망의 최종회는 오는 11일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr