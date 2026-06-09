샘 해밍턴의 두 아들이 소파에 누워 나란히 책을 보고 있다. / 사진=윌리엄 SNS

사진=윌리엄 SNS

방송인 샘 해밍턴의 첫째 아들이 훌쩍 성장한 근황을 알렸다.9일 샘 해밍턴과 그의 아내 정유미 씨가 관리하는 첫째 아들 윌리엄의 인스타그램 스토리에는 "매일 아침 이런 모습 보여주라. 이제 학교에 올라가자!"라는 문구와 함께 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 샘 해밍턴의 두 아들이 소파에 누워 나란히 책을 보고 있는 모습. 특히 첫째 윌리엄은 다리 길이가 상체보다 길 정도로 훌쩍 자란 근황을 알려줘 눈길을 끌었다.한편 샘 해밍턴은 2013년, 2살 연상의 비연예인과 결혼 후 2016년에 윌리엄, 2017년에 벤틀리를 낳았다. 두 아들은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '윌벤져스'로 많은 사랑을 받았으며, 샘 해밍턴은 두 아들의 출연료로 24억 저택을 마련하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr