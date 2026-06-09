사진=지민 SNS

그룹 AOA 출신 지민이 솔로 컴백을 하루 앞두고 심경을 밝혔다.지민은 9일 자신의 SNS에 "드디어 발매가 하루 남았다"는 말로 시작하는 장문의 글을 올렸다.그는 "약 한 달 동안 나는 엉망이었다. 여기서도 설명 못 하고 저기서도 설명 못 한 채, 세상에서 가장 예민한 사람이 돼 있었다"며 "한 달 내내 술도 못 마시는 내가 매일 술을 마셔야 잠에 들 수 있었다. 약으로는 해결되지 않았기 때문"이라고 밝혔다.그는 "어제 뮤직비디오를 완성시키고 드디어 끝이 났다. 처음 든 생각은 "정말 다행이다"였다. 그리고 "이제 됐다"라는 생각과 함께 거울을 봤다. 심의를 넘기고 20분 동안 얼마나 울었는지 모르겠다. 입술은 부르트고, 양손은 너무 물어뜯어서 샴푸조차 자유롭게 할 수 없을 정도였다"고 털어놨다. 이어 "하루 종일 눈물은 왜 이렇게 나는지 나도 모르겠다"고 덧붙였다.지민은 "노래가 좋으면 뭐 하고, 뮤직비디오가 좋으면 뭐 하고, 자켓이 좋으면 뭐 하나. 많은 사람들은 내가 싫다는데. 심지어 내가 가장 친했던 친구마저, 나와 친한 친구라는 이유만으로 악플을 받는다. 도움은커녕 내가 아끼는 친구의 발목을 잡는 기분이랄까. 마음이 욱신욱신하고 먹먹하다"고 털어놨다.끝으로 "나는 큰 사랑을 바라지도, 감히 상상하지도 않는다. 그냥 나를 믿어준 내 친구들, 내 팬들, 그리고 내 가족들에게 떳떳한 사람이 되고 싶다. 이게 내 진심이다"라고 고백했다.한편 지난 2012년 그룹 AOA로 데뷔한 지민은 불화설 등 논란으로 2020년 팀을 탈퇴했다. 당시 연예계 은퇴를 선언했으나, 2022년 JTBC 경연 프로그램 '두 번째 세계'를 통해 복귀했다. 지민은 오는 10일 솔로 신곡을 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr