사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 달라진 다이어트 방법을 공개했다.8일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '여름 다이어트 전 꼭 봐야할 저당 간식 20종 리뷰'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 고준희는 "다들 자기 관리를 시작할 시즌이다. 약속도 많고 생활 패턴도 흐트러지기 쉽다"면서 "예전에는 다이어트를 하면 단기간으로 굶는 방식을 선택했다"고 밝혔다.그는 "요즘은 '빨리 빼야지'보다 몸 컨디션과 데일리 루틴이 무너지지 않게 관리하는 쪽으로 바뀌었다"면서 "단기간에 확 빼면 얼굴이 간다"고 현실적 고민을 털어놔 웃음을 자아냈다.다이어트를 위한 저당 간식 20종 시식에 나선 고준희는 아이스크림을 보자마자 과거 흑역사를 떠올렸다. 그는 "아이스크림을 보니까 눈물이 나는 일이 있었다. 코로나 시기에 하겐다즈를 두 개씩 먹을 때가 있었다"고 고백했다."냉장고를 방에 따로 두고 살았다"고 고백한 고준희는 "스케줄 끝나고 집에 들어가기 전에 아이스크림을 두세 개씩 사 갔다. 두 개를 안 먹으면 잠이 안 올 정도였다"고 회상했다.당시 다이어트 광고 촬영을 앞두고 있었다는 그는 "한 달 넘게 그렇게 먹었더니 6~7kg이 쪘다. 어떤 방법으로도 안 빠지더라"며 "결국 냉장고를 팔아달라고 했다"고 털어놨다.이어 "그때 아이스크림이 정말 무섭다는 걸 알았다. 당시에는 저당 제품이 많지 않았는데 지금은 세상이 정말 좋아졌다"고 웃었다.제작진이 "간식을 좋아하는 것 같다"고 하자 고준희는 "한 번 손이 가면 못 끊는다"고 인정했다. 특히 최근에는 젤리에 푹 빠졌다고. 그는 "요즘 신맛 구미 젤리에 꽂혔다. 100개씩 먹고 잔 적도 있다"며 "그걸 먹다가 잠들면 너무 행복하다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 고준희는 MBN 가족 관찰 리얼리티 예능 '남의 집 귀한 가족’에 출연 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr