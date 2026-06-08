‘솔드아웃’ 9화, 태국 항공사 타이 라이온 에어 일일 직원 도전

승무원 업무부터 생산관리까지… 프로페셔널한 반전 매력 예고

글로벌 아티스트 텐(TEN)이 항공사 직원으로 변신했다.유튜브 채널 '솔드아웃(SOLD OUT)'은 최근 텐이 태국 대표 항공사 타이 라이온 에어(Thai Lion Air)에서 일일 크루로 활약한 9화를 공개했다.공개된 영상에서 텐은 특별 게스트인 태국 가수 겸 배우 자오나이(Jaonaay)와 함께 타이 라이온 에어 현장 직원으로 투입됐다. 두 사람은 승무원 업무와 생산관리자 업무를 직접 경험하며 실제 항공사 현장의 다양한 직무를 체험했다.이날 텐은 유니폼을 갖춰 입고 기내 승객들의 안전과 서비스를 책임지는 승무원으로 나섰다. 이어 원활한 비행을 위해 보이지 않는 곳에서 움직이는 생산관리 직무까지 맡아 꼼꼼하게 실무를 수행했다.자오나이와의 호흡도 영상의 재미를 더했다. 자오나이는 감미로운 음색을 가진 가수이자 배우로, 태국 현지는 물론 글로벌 팬들에게 사랑받고 있는 아티스트다. 두 사람은 긴장감 있는 항공 업무 속에서도 자연스러운 대화와 호흡으로 현장 분위기를 이끌었다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr