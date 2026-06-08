셰프 윤남노가 포즈를 취하고 있다. / 사진=윤남노 SNS

사진=윤남노 SNS

요리사 윤남노가 현실 대신 행복을 추구하는 면모를 보였다.윤남노는 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "재밌고 행복하면 됐지 모~"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤남노가 자신이 만든 다인분 음식 앞에서 꼬냑(Cognac) 한 병을 들고 있는 모습. 그는 "대출금 5년 잡고 상환해도 본전"이라며 6억 대출에 대해 언급했다.윤남노는 최근 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연해 "가게 오픈을 위해 6억 원을 대출받았다"고 밝혔다. 그는 "어제 와인셀러를 꽉 채웠는데 '이러니까 돈이 없지'라는 생각이 들더라"고 말한 바 있다.한편 윤남노는 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연해 독자적인 조리법을 선보이며 인지도를 쌓았다. 현재는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연 중이다. 지난해 12월 약 4년간 재직했던 식당에서 떠났음을 알렸고 지난 1월 엔터테인먼트 계약 및 최근 서울 압구정에 새로운 식당을 오픈했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr