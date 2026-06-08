ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 순자가 방송 종영 후에도 높은 화제성을 이어가고 있다./사진=31기 순자 인스타그램 캡처

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 순자가 방송 종영 후에도 높은 화제성을 이어가고 있다./사진=31기 순자 인스타그램 캡처

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 순자가 방송 종영 후에도 높은 화제성을 이어가고 있다.8일 기준 순자의 인스타그램 팔로워 수는 16만 명을 넘어섰다. 전날 15만 명 수준이었던 점을 고려하면 종영 이후에도 빠른 상승세를 보이는 셈이다.순자는 방송 종료 후 연인인 31기 경수와의 데이트 사진을 비롯해 패션, 일상 콘텐츠 등을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 최근에는 팔로워들의 요청에 따라 착용 의상과 액세서리 정보를 공유하기도 했다. 일부 아이템은 온라인 패션 플랫폼 인기 랭킹 상위권에 오르며 관심을 모았다.이 같은 인기는 역대 인기 출연자들과 비교해도 눈에 띈다. 22기 경수와 재혼한 22기 옥순의 인스타그램 팔로워 수는 약 13만1000명이다. 방송 도중 뽀뽀를 해서 유명해진 20기 정숙 역시 대기업 퇴사 후 인플루언서로 활동하며 약 7만1000명의 팔로워를 보유하고 있다.순자의 연인인 31기 경수도 약 7만 명의 팔로워를 기록 중이다. 이는 '나는 솔로' 남성 출연자 가운데 최상위권 수준으로 알려졌다.31기는 방송 당시 순자를 둘러싼 이른바 '따돌림 논란'으로 큰 화제를 모았다. 일부 출연자들의 언행을 둘러싼 비판이 이어진 가운데 순자와 경수를 응원하는 시청자들도 적지 않았다. 순자는 방송 기간 스트레스로 인한 위염 증세를 호소하며 응급실에 방문하기도 했다. 우여곡절 끝에 경수와 최종 선택은 물론 현실 커플로 발전하면서 시청자들의 지지를 받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr