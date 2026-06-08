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가수 산다라박이 자신이 설립에 참여한 레이블 ARADNAS(아라드나스)와 함께 새출발한다.8일 ARADNAS는 “산다라박이 오는 20일 새 싱글 앨범 ‘rePRISM(리프리즘)’을 발매하고, 이를 시작으로 페스티벌, 팬콘서트, 아시아 팬콘 투어 등 다양한 활동을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.이번 활동은 산다라박이 ARADNAS와 함께 선보이는 첫 공식 프로젝트다. 산다라박이 직접 자신의 음악과 무대 방향성을 만들어가는 것이다.오는 20일 발매되는 이번 싱글은 밴드 사운드를 기반으로 한다. ‘rePRISM’이라는 이름에는 산다라박이 가진 여러 색을 다시 비추고 새롭게 확장한다는 의미가 담겼다.이번 활동은 음악방송 중심이 아닌 페스티벌, 팬콘서트, 공연 무대를 중심으로 전개된다. 특히 산다라박은 앨범 발매 이후 아시아 팬콘 투어를 통해 국내외 팬들과 만난다.이번 아시아 팬콘 투어는 앞으로 일정이 추가될 전망이다. 다만 아티스트가 강력하게 희망했던 필리핀 지역은, 현지 계약과 사업적 검토 문제로 이번 공개 일정에서 제외됐다.소속사 측은 "필리핀은 산다라박에게 매우 특별하고 중요한 지역"이라며 "이번 일정에서는 어렵지만, 여건이 마련되는 대로 현지 팬들과 만날 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr