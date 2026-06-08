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배우 박보영과 아이유 팬덤이 집회 시위 선결제 요구에 대한 심경을 밝혔다.박보영은 지난 7일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 최근 불거진 댓글 테러에 대해 입을 열었다. 박보영은 “나 버블 보고 알았다. 이상한 사람들”이라며 “그러니까 걱정 말아라. 타격이 별로 없다”고 적었다.앞서 박보영의 SNS에는 6·3 지방선거 과정에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 입장을 밝히거나 선결제를 해달라는 요구성 댓글이 이어졌다.박보영은 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 “오늘도 무탈한 하루 보내. 추우니까 꽁꽁 싸고 나가야 해. 따뜻한 봄이 얼른 왔으면 좋겠다”는 메시지를 남긴 바 있다.아이유도 마찬가지인 상황이다. 아이유 팬덤은 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태'와 관련해 특정 정치적 요구를 자제해 달라는 내용의 입장문을 냈다.팬들은 "국민의 참정권이 침해되고 선거관리 신뢰도가 훼손된 중대한 사안"이라고 규정했다. 또 "과거 아이유가 보인 선행은 본인의 판단과 선의에 따른 자발적 행동이었다"면서 "이를 근거로 향후 발생하는 모든 정치적 사안마다 동일한 방식의 행동을 해야 할 의무는 없다"고 적었다. 과거 아이유는 비상 계엄 관련 특정 집회 당시 참가자들을 위해 음식값을 선결제한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr