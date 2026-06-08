공효진이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=공효진 SNS

공효진이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진이 여유로운 일상을 공개했다.공효진은 7일 자신의 SNS에 "Day off"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 집에서 보낸 평온한 하루의 순간들이 담겨 눈길을 끌었다.공개된 사진 속 공효진은 누군가 차려준 것으로 보이는 토마토 파스타 한 접시를 앞에 두고 환한 미소를 짓고 있다. 식탁 위에는 연분홍빛 꽃들이 풍성하게 장식돼 있고, 더위를 식힐 수 있는 손풍기도 놓여 있다.파스타와 꽃을 다양한 각도에서 담아내기도 했다. 공효진은 "해준 밥", "Sea anemone", "본인처럼 pure 한 맛", "내가 키운 장미들" 등의 문구로 평온한 일상을 느끼게 했다. "해준 밥"이라는 문구 옆에는 하트를 붙여 행복한 마음을 표했다. 민낯에 가까운 모습과 편안한 차림 속 공효진의 내추럴한 미모도 시선을 사로잡는다.공효진은 2022년 10세 연하 가수 케빈 오와 결혼했다김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr