타블로와 딸 하루/ 사진=SNS

그룹 에픽하이의 타블로 딸 이하루가 그룹 라이즈(RIIZE) 신곡 작사가로 참여했다.8일 가요계에 따르면 이하루는 라이즈의 두 번째 미니앨범 타이틀곡 '두 유어 댄스'(Do Your Dance) 작사 크레디트에 이름을 올렸다.공개된 앨범 크레디트에는 하루의 영문 이름인 'Haru Lee'가 단독 작사가로 표기됐다.'두 유어 댄스'는 오는 15일 발매되는 라이즈의 신곡으로, 힙합 비트와 일렉트로닉 팝 사운드가 어우러진 업템포 댄스곡이다.하루는 앞서 아버지 타블로와 함께 그룹 키키(KiiiKiii)의 '투 미 프롬 미'(To Me From Me) 작사에 참여하며 음악적 재능을 보여줬다. 이번에는 라이즈 타이틀곡 작사를 맡으며 활동 영역을 넓혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr