다이어트 전 김민하(왼쪽)와 9kg 감량 후 김민하(오른쪽). / 사진=김민하 SNS

배우 김민하가 체중 감량을 체감하게 했다.김민하는 지난 7일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김민하가 의상 피팅과 메이크업을 마친 채 거울을 응시하고 있는 듯한 모습. 특히 다이어트로 7kg을 감량했다고 알려진 김민하는 2kg 추가 감량이 알려지면서 지난해 10월과 비교해 눈에 띄게 매끈한 몸매를 보여줘 눈길을 끌었다.한편 김민하는 그는 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연 제안을 긍정 검토 중인 것으로 전해졌다. 해당 작품은 시한부 인생을 살던 이방인 둘이 만나 삶의 의미와 진정한 사랑을 찾아 나가는 과정을 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr