배우 고은아가 카메라 앞에서 미소를 보이며 포즈를 취하고 있다. / 사진=고은아 SNS

사진=고은아 SNS

배우 고은아가 노래방 주인의 인심에 당혹감을 표출했다.고은아는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "왐마... 인심"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고은아가 잠시 마실을 나왔다가 노래방을 방문한 모습. 고은아는 추가 시간이 무려 990분 추가된 점을 인증하며 "내일까지 부르다 가야..."라고 당황스러운 마음을 전했다.한편 고은아는 현재 구독자 70만 명에 달하는 유튜브 채널 '방가네'를 운영하며 많은 시청자들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr