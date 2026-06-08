개그우먼 미자가 억대 매출을 달성시킨 후 놀랍다는 표정을 짓고 있다. / 사진=미자 SNS

사진=미자 SNS

배우 장광의 딸이자 개그우먼 미자가 놀라운 판매 능력을 보였다.미자는 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "시청률 계속 1등"이라는 문구와 함께 한 장의 자진을 게재했다.공개된 사진 속에는 미자가 모친 전성애와 함께 홈쇼핑에 출연해 화장품을 소개하고 있는 모습. 미자는 "와... 방송 1시간 동안 8억 넘게 나감"이라고 덧붙이며 놀라운 판매 능력을 입증해 눈길을 끌었다.한편 1984년생으로 올해 나이 41세인 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸이다. 2022년 4월 6살 연상의 개그맨 김태현과 결혼했으며, 현재 개인 유튜브 채널 운영 및 인스타그램을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr