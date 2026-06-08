"아이유, 집회 후원할 의무 없어"…아티스트 보호에 팬덤 '유애나' 나섰다

가수 아이유의 팬(팬덤명 유애나)들이 최근 발생한 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태'와 관련해 특정 정치적 요구를 자제해 달라는 내용의 입장문을 냈다. 일부 온라인 커뮤니티 등에서 아이유에게 정치적 견해 표명이나 집회 후원을 요구하는 목소리가 나오자 이를 경계하고 나선 것이다.지난 6일 아이유의 팬들은 입장문을 내고 아이유를 향한 압박을 멈춰 달라고 했다. 입장문에서 이들은 이번 투표용지 부족 사태를 "국민의 참정권이 침해되고 선거관리 신뢰도가 훼손된 중대한 사안"이라고 규정하며 당국의 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 수립을 요구했다.이들은 시민들의 자발적인 집회 참여와 문제 제기를 존중한다는 입장을 전했다. 선거관리위원회의 부실 운영을 지적하고 참정권 보장을 요구하는 것은 민주사회 구성원으로서 당연한 권리라는 설명이다.하지만, 팬들은 특정 연예인에게 정치적 입장 표명 및 후원을 요구하는 행위는 별개의 문제라며 선을 그었다. 입장문에서 이들은 "과거 아이유가 보인 선행은 본인의 판단과 선의에 따른 자발적 행동이었다"면서 "이를 근거로 향후 발생하는 모든 정치적 사안마다 동일한 방식의 행동을 해야 할 의무는 없다"고 적었다.최근 온라인상에선 아이유의 과거 행보를 언급하며 이번 사태에 대한 입장 표명이나 후원을 강요하는 댓글이 이어지고 있다. 과거 아이유가 특정 집회 당시 참가자들을 위해 음식값을 선결제했단 사실이 다시 거론되면서다. 이에 대해 팬들은 "이번 사태의 본질을 흐리고, 아티스트의 순수한 선의를 정치적 강요의 근거로 삼는 부당한 행위"라고 비판했다.이어 팬들은 사태의 책임소재가 선거관리위원회에 있음을 분명히 하며, 특정 아티스트 개인이 정치적 공방의 중심이 되어서는 안 된다고 강조했다. 팬들은 성명 말미에서 "이번 사태가 정쟁의 수단이 아닌 국민의 참정권 보장과 선거관리 제도 개선, 대한민국 헌정 질서를 바로 세우는 계기가 되기를 바란다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr