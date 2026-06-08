르세라핌, 아일릿, 캣츠아이/ 사진=텐아시아 DB, 하이브-게펜레코드

ICONIC BY MISTAKE 앨범 커버 / 사진 제공=하이브

하이브 소속 걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)가 협업 프로젝트를 선보인다.하이브 산하 레이블인 쏘스뮤직, 빌리프랩과 하이브-게펜 레코드는 8일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 세 팀이 참여한 디지털 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'를 오는 12일 오후 1시(한국시간) 발매한다고 밝혔다.신곡 발표에 앞서 공개된 로고 모션 영상에는 일부 음원 구간도 담겼다. 영상은 깃털이 떠다니는 장면과 함께 시작되며, 이후 화면이 흔들리고 깃털이 흩어지는 연출로 전환된다. 이와 함께 "I'm iconic by mistake"라는 가사가 공개됐다.세 팀은 오는 11일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 신곡 무대를 처음 선보일 예정이다.르세라핌, 아일릿, 캣츠아이는 평소 챌린지 콘텐츠 등을 통해 교류해 왔다. 이번 프로젝트를 통해 세 팀이 한 무대에 오르게 되면서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.쏘스뮤직, 빌리프랩, 하이브-게펜 레코드는 "올여름 글로벌 팬들에게 특별한 즐거움을 드리기 위해 완성도 높은 퍼포먼스 무대는 물론 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이니 많은 응원 부탁드린다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr