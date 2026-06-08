병원을 찾은 손민수가 휠체어에 탑승한 채 우측 무릎 통증을 호소하고 있다. / 사진=손민수 SNS

유튜버 손민수가 안타까운 근황을 전했다.손민수는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "쌍둥이 아빠가 이러면 안 되는데... 무릎을 다쳤습니다"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 병원에 방문한 손민수가 휠체어에 탑승한 채 우측 무릎에 손을 올리며 통증을 호소하고 있는 모습. 손민수는 무릎 상태에 대해 "수술도 해야 하고, 재활도 꽤 시간이 걸린다고 한다"고 밝혔다.이어 손민수는 "육아로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 와중에 (아내를) 도와주지는 못할망정, 짐이 되어 더 미안하다"면서 "육아 팀플이 저로 인해 무너져 내렸고, 후회해도 늦었다"고 임라라에게 미안한 마음을 보였다.그러면서 손민수는 "이제 우리의 몸은 우리만의 것이 아님을 기억하시고, 와이프 말 잘 들으시고, 저는 육아를 할 수 있게 최대한 빠르게 회복하도록 하겠습니다"라고 덧붙였다.한편 개그맨 출신인 손민수는 SBS 공채 개그맨 출신 임라라와 2014년부터 공개 열애를 시작해 유튜브 채널 '엔조이커플'로 큰 사랑을 받으며 국내 대표 커플 유튜버가 됐다. 두 사람은 10년 연애 끝 2023년 부부가 됐으며, 지난해 10월 쌍둥이를 슬하에 두게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr