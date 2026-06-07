김지민 / 사진=김지민 SNS

채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지민이 SNS 비공개 게시물 유출 논란에 대해 사과했다.김지민은 지난 6일 자신의 SNS를 통해 "최근 며칠 동안 저의 개인적인 공간에서 작성됐던 게시물들로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.이어 "대중의 과분한 사랑과 관심을 받는 직업을 가진 사람으로서 언제나 더 신중하고 성숙한 모습을 보여드렸어야 했지만, 저의 미숙함으로 인해 많은 분들께 불편함과 실망을 안겨드린 것 같아 마음이 무겁다"며 "비록 한정된 공간이었을지라도 저의 개인적인 의견을 공유하는 과정에서 누를 끼치게 된 점 깊이 반성하고 있다"고 고개를 숙였다.특히 김지민은 최근 루머 확산 과정에서 언급된 인플루언서 박희선에 대해 "사실관계가 명확히 확인되지 않은 이른바 '주클럽' 관련 이미지로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 박희선 님과 소속사 관계자분들, 팬분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.다만 온라인상에 퍼진 게시물 전체가 자신의 작성물은 아니라는 입장도 전했다. 김지민은 "온라인상에 유포되고 있는 게시글에 포함된 내용 중 일부는 제가 작성한 것이 맞다"면서도 "해당 자료에 포함된 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니며, 일부는 공유되거나 전달되는 과정에서 함께 언급된 내용"이라고 설명했다.이어 "재유포되는 과정에서 작성 시점의 의미와 전후 맥락이 상당 부분 누락되거나 왜곡돼 일부 내용은 사실과 다르게 전달되고 있다"며 "동의 없는 무단 유출과 사실과 다른 내용의 확산으로 인해 저뿐만 아니라 가족과 주변인들까지 큰 어려움을 겪고 있다"고 호소했다. 그러면서 "상황이 더욱 악화되는 것을 막기 위해 필요한 범위 내에서 적절한 법적 대응을 검토하고 있다"고 덧붙였다.앞서 온라인 커뮤니티와 SNS에는 김지민이 인스타그램 '친한 친구' 기능을 통해 일부 지인들에게만 공개한 게시물 캡처본이 확산됐다. 해당 게시물에는 정치적 견해를 담은 글과 함께 가족을 향한 부적절한 표현, 다른 방송 출연자들에 대한 확인되지 않은 루머 등이 포함돼 논란이 불거졌다.특히 어머니와 나눈 대화를 공개하며 "우리 엄마 김치녀", "엄만 김치임" 등의 표현을 사용한 사실이 알려져 비판이 쏟아졌고, 일부 게시물에서는 특정 연예인과 연애 예능 출연자들을 둘러싼 근거 없는 소문이 언급된 것으로 전해졌다.한편 김지민은 지난 2023년 방송된 하트시그널4에 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 중심으로 활동해 왔으나, 이번 비공개 게시물 유출 사태로 논란이 됐다.안녕하세요, 김지민입니다.먼저 최근 며칠 동안 저의 개인적인 공간에서 작성되었던 게시물들로인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.대중의 과분한 사랑과 관심을 받는 직업을 가진 사람으로서언제나 더 신중하고 성숙한 모습을 보여드렸어야 함에도 불구하고,저의 미숙함으로 인해 많은 분들께 불편함과 실망을 안겨드린 것 같아 마음이 무겁습니다.비록 한정된 공간이었을지라도 저의 개인적인 의견을 공유하는 과정에서 누를 끼치게 된 점 깊이 반성하고 있습니다.특히 사적으로 언급했던 내용 중 사실관계가 명확히 확인되지 않은 이른바 ’주클럽‘ 관련 이미지로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 그리고 팬분들께 진심으로 사과드립니다.더불어 저의 경솔한 언급으로 인해 불편함을 겪으신 다른 아티스트분들께도 깊은 사과의 말씀을 전합니다. 현재 온라인상에 유포되고 있는 게시글에 포함된 내용 중 일부는 제가 작성한 것이 맞습니다.다만 해당 자료에 포함된 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니며,일부는 기존에 작성되어 있던 내용이 공유되거나 전달되는 과정에서 함께 언급된 내용이 포함되어 있습니다.또한 해당 글은 제한된 소수의 지인들과만 소통하던 비공개 공간에서 작성된 것으로, 재유포되는 과정에서 작성 시점의 의미와 전후 맥락이 상당 부분 누락되거나 왜곡되어 일부 내용은 사실과 다르게 전달되고 있기도 합니다.저 또한 사회의 구성원으로서 다양한 의견과 관점을 언제나 존중합니다.그러나 동의 없는 무단 유출과 사실과 다른 내용의 확산으로 인해 현재 저뿐만 아니라 저의 가족, 그리고 저를 아껴주시는 주변 분들까지 감당하기 어려운 큰 어려움을 겪고 있는 상황입니다.이로 인해 상황이 더욱 악화되는 것을 막기 위해 부득이하게 필요한 범위 내에서 적절한 법적 대응을 검토하고 있다는 점을 조심스럽게 말씀드립니다.무엇보다 제가 바라는 것은 사실관계가 명확히 확인되지 않은 내용의 추가적인 공유와 확산이 멈추는 것입니다.부디 이 부분을 간곡히 부탁드립니다.이번 일을 계기로 저 자신을 깊이 돌아보고, 앞으로는 더욱 성숙하고 책임감 있는 자세로 여러분 앞에 설 수 있도록 노력하겠습니다.이 순간에도 저를 믿고 따뜻한 응원과 위로를 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드립니다.다시 한번 진심으로 죄송합니다.2026년 6월 6일김지민 올림김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr