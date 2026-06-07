사진 = 공효진 인스타그램

사진 = 공효진 인스타그램

배우 공효진이 싱그러운 꽃 사이에서 포착된 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 공효진은 자신의 인스타그램에 "싱싱"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진에는 하얀 꽃들이 화면 가득 채워진 가운데 공효진의 얼굴이 꽃 사이로 살짝 드러나 있다. 화려한 스타일링 없이도 자연스러운 표정과 따뜻한 분위기만으로 특유의 매력을 드러냈다.나무 블라인드가 내려진 창가 앞에서 촬영된 모습은 부드러운 자연광과 어우러지며 한층 포근한 분위기를 자아낸다. 꽃봉오리와 만개한 꽃들이 공효진 얼굴 주변을 감싸고 있어 마치 꽃밭 한가운데 숨어 있는 듯한 느낌을 준다.또 다른 사진에서 공효진은 환하게 웃는 눈빛이 꽃 너머로 보인다. 머리를 자연스럽게 묶은 편안한 모습과 꾸밈없는 표정은 화사한 꽃들과 조화를 이루며 싱그러운 매력을 더한다. 초록 줄기와 하얀 꽃잎이 화면을 가득 채운 구도 덕분에 사진 전체가 하나의 정원처럼 느껴진다.사진을 본 팬들은 "정말 아름다운 꽃이네요", "꽃이 너무 예뻐요", "너무 예뻐", "누가 꽃이에요", "진짜 러블리한 배우님", "배우님 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 애정을 표현했다.공효진은 다양한 작품과 활동을 통해 대중과 만나고 있으며 SNS를 통해서도 일상과 근황을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.한편 1980년생인 공효진은 46세로 2022년 10살 연하의 1990년생 가수 케빈오와 미국 뉴욕에서 비공개 결혼식을 올렸다. 공효진은 "미국에 살 준비하러 가야 한다"며 "하자마자 가는 거다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr