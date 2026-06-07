사진 = 27기 현숙 인스타그램

'나는솔로' 27기 현숙이 점점 미모에 물이 오르고 있다.최근 27기 현숙은 자신의 인스타그램에 "나의 여름"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 27기 현숙은 우드톤 인테리어가 돋보이는 카페 공간에 앉아 환하게 웃고 있다. 밝은 톤의 민소매 상의와 화이트 팬츠에 니트 가디건을 걸친 차림은 깔끔하면서도 부드러운 분위기를 더했고 의자에 자연스럽게 몸을 기댄 채 고개를 살짝 돌려 미소 짓는 모습이 편안한 매력을 전한다. 배경에는 커피 머신과 진열장이 자리하고 있으며 벽면에 걸린 일러스트 작품들이 아늑한 공간의 분위기를 완성한다.특히 메인 사진은 흑백으로 표현돼 미소와 표정에 더욱 시선이 집중된다. 우측 상단에 함께 배치된 컬러 사진에서는 민트빛 가디건과 화이트 착장이 드러나며 또 다른 분위기를 선사한다. 햇살이 들어오는 창가 쪽에 앉아 환하게 웃고 있는 모습에서는 꾸밈없는 밝은 에너지가 자연스럽게 묻어난다.사진을 본 팬들은 "미소가 보는 사람까지 행복하게 만드는데", "늘 응원합니다", "넘 예쁘세요", "화이팅", "현숙님 밝은 에너지 받고갑니다", "미소에 치인댜" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.앞서 현숙은 '나는솔로' 27기 본방송 당시 화려한 비비드 색상이 돋보이는 의상들을 선보여 방송 후 열대지방 앵무새 사진을 DM으로 밝힌 바 있다.한편 지난 22일 SBS PLUS/ENA '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 방송이 끝나고 진행된 '촌장엔터테인먼트TV'라이브 방송에서 현숙은 비록 '나솔사계'에서는 커플이 되지 못했지만 현재 만나고 있는 사람이 있다고 고백했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr