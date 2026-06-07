사진=이현이 유튜브

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이현이♥홍성기 부부가 초5 아들의 미국 영재 캠프 금액을 공개했다.6일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '이현이 아들 미국 영재 캠프 합격? 발품 팔아 모은 존스홉킨스 CTY 영어 캠프의 모든 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이-홍성기 부부는 장남 윤서의 미국 영재 캠프 합격 소식을 알렸다. 아들은 올여름 미국 LA 지역에서 진행되는 CTY 기숙형 프로그램에 참가할 예정이다고.캠프 참가를 위해서는 접종 기록, 건강 관련 서류, 여행자 보험 등 다양한 행정 절차를 거쳐야 했다. 기숙사 입소 시 준비물도 적지 않았다. 개인 노트북을 사용하는 것이 좋다는 안내에 따라 홍성기는 어린이날 선물로 윤서에게 노트북도 마련했다.홍성기에 따르면 총 참가 비용은 약 8300달러 수준, 한화로 환산하면 1300만 원 안팎으로 비용도 적지 않았다. 하지만 그는 "같은 기간 LA 숙소 비용만 1100만 원 수준이었다"고 전했다.그러면서 "숙식과 교육, 생활 프로그램, 주말 활동까지 모두 포함된 비용이라는 점을 고려하면 미국 물가 기준으로 무조건 비합리적이라고 보긴 어렵다"고 평가했다.이현이는 "영어 실력 향상을 기대하지 않는 건 아니지만, 더 중요한 건 영어에 대한 흥미가 계속 이어지는 것"이라고 말했다. 홍성기도 "3주 동안 영어가 크게 늘지 않아도 괜찮다"면서 "시야가 넓어지고 다시 도전하고 싶다는 마음이 생긴다면 그게 더 중요하다"고 설명했다.이어 "합격 전략보다 중요한 건 아이의 의지"라며 "부모가 시켜서 되는 과정이 아니다. 양도 많고 준비도 쉽지 않기 때문에 아이가 진심으로 원해야 한다"고 강조했다.한편, 모델 이현이는 2012년 S전자 남편 홍성기와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr