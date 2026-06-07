서동주가 배우 김규리 자택에 침입한 강도범과 관련해 자신이 겪었던 주거침입 피해 사실을 공개했다./사진=텐아시아DB

서동주가 배우 김규리 자택에 침입한 강도범과 관련해 자신이 겪었던 주거침입 피해 사실을 공개했다./사진=서동주 SNS 캡처

서정희 딸 서동주가 배우 김규리 자택에 침입한 강도범과 관련해 자신이 겪었던 주거침입 피해 사실을 공개했다.서동주는 6일 자신의 SNS를 통해 "기사 제목 때문에 어제부터 연락을 정말 많이 받았다"며 장문의 글을 게재했다.그는 "내가 김규리 님을 해친 강도라는 뜻이 아니라, 올해 1월 우리 집에 주거 침입했던 스토커가 알고 보니 김규리 님 집에 침입해 범행을 저질렀던 사람과 동일범이었다는 기사"라고 설명했다.이어 연초 겪었던 사건 당시 상황을 전했다. 서동주는 "남편이 출근한 뒤 혼자 집에 있는데 도시가스 검침원을 사칭한 남성이 집 안으로 들어왔다"며 "당연히 검침원인 줄 알았지만 설명하기 어려운 불안감이 밀려왔다"고 회상했다.그는 "급한 마음에 남편에게 전화를 걸어 스피커폰으로 통화했고, 그 남성은 집 안을 돌아다니며 수도관과 내부를 자세히 촬영했다"고 밝혔다. 이어 "강아지들이 낯선 사람에게 달려들자 당황한 듯 결국 집 밖으로 나갔다"고 덧붙였다. 이후 이상함을 느낀 서동주는 한국도시가스 측에 사실 여부를 확인했다. 그는 "남성 검침원이 출동한 적이 없다는 답변을 받았고, 그제야 이상함을 확신해 경찰에 신고했다"고 전했다.그는 "이후 알게 된 사실인데 그 사람은 자신이 내 팬이라 나를 만나 에너지를 받고 싶었다고 말했다"며 "작년에도 연락을 시도하고 찾아온 적이 있었다고 하더라"고 밝혀 충격을 안겼다.앞서 김규리 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의로 구속된 40대 남성 임모 씨가 과거 서동주를 상대로 스토킹 및 주거침입 범행을 저질러 재판받던 인물이라는 사실이 알려졌다.보도에 따르면 임 씨는 서동주 자택에 무단침입한 혐의로 재판을 받던 중이었으며, 이후 지난달 서울 종로구 북촌한옥마을에 위치한 김규리 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의를 받고 있다.기사 제목 때문에 어제부터 연락을 정말 많이 받았는데요.제가 김규리님을 해친 강도라는 뜻이 아니라 올해 1월 저희 집에 주거침입했던 스토커가, 알고 보니 김규리님 집에 침입해 범행을 저질렀던 사람과 동일범이었다는 기사입니다. 오해 없으시길 바라요.연초에 도시가스 검침원을 사칭한 남성에게 속아, 남편이 출근한 뒤 저 혼자 있던 집에 그 사람이 들어온 적이 있습니다.그때까지만 해도 저는 당연히 도시가스 검침원인 줄 알았어요. 그런데 이상하게도 뭔가 설명하기 어려운 불안감이 들었습니다. 범죄자를 그렇게 가까운 거리에서, 그것도 집 안에서 단둘이 마주해본 적이 없어서 그 감정이 무엇인지도 잘 몰랐어요. 압박감인지, 두려움인지, 본능적인 경계심인지 알 수 없는 감정이 파도처럼 밀려오더라고요.급한 마음에 남편에게 전화를 걸어 스피커폰으로 통화했고, 그 남성에게도 제가 통화 중이라는 사실을 알렸습니다.그리고 최대한 거리를 둔 채 그가 무엇을 하는지 지켜봤는데, 집 안을 돌아다니며 수도관과 집 내부를 자세히 사진으로 찍고 있더라고요.제가 키우는 강아지들이 낯선 사람이 들어오니 그에게 달려들었는데, 사실은 꼬리를 흔들며 반가워하고 만져달라고 한 거였어요. 그런데 그 남성은 당황한 듯 보였고, 결국 집 밖으로 나갔습니다.그냥 나가버리길래 순간 제가 괜한 오해를 한 건가 싶어서, 심지어 음료수까지 챙겨드렸습니다그런데 출근하려고 집을 나온 직후 골목에서 실제 도시가스 검침원을 마주쳤고, 한국도시가스 측에 확인해보니 남성 검침원이 저희 집 근처에 출동한 적이 없다는 답변을 받았습니다.그제야 이상함을 확신하고 바로 경찰에 신고했습니다.이후 알게 된 사실인데, 그 사람은 자신이 제 팬이라 연초에 저를 만나 에너지를 받고 싶었다고 말했습니다. 심지어 작년에도 저에게 연락을 시도하고 찾아온 적이 있었다고 하더라고요.더 자세한 이야기도 있지만 글로 다 적기에는 한계가 있어 이 정도만 말씀드릴게요.당시 사건을 담당하셨던 형사님께서 모방범죄를 우려해 어디에서도 피해 사실을 공개하지 않는 것이 좋겠다고 조언해주셔서 지금까지는 따로 이야기하지 않았습니다.그런데 이번에 김규리님 사건으로 기소되는 과정에서 제 이름이 포함되어있었는지 기사가 나오게 된 것 같습니다.아무튼 저도 어제 정말 깜짝 놀란 하루였고, 기사 제목을 보고 한 번 더 놀랐던 하루였습니다.여러분도 도시가스 검침원 사칭 범죄 꼭 조심하시고요. 조금이라도 이상하거나 ‘쎄하다’는 느낌이 들면 절대 혼자 집에 있을 때 문을 열어주거나 집 안으로 들이지 마세요.그때의 공포는 지금 생각해도 생생할 정도로 무서웠습니다.모두 조심하세요이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr