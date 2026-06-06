사진 = 김유정 인스타그램

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사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 도자기 같은 피부를 자랑해 눈길을 끌고 있다.최근 김유정은 자신의 인스타그램에 배부르게 오뚝오뚝"이라며 자신이 광고하는 브랜드 광고 비하인드 컷을 공개했다.공개 된 사진 속 김유정은 회색 재킷과 화이트 이너를 매치한 채 카메라를 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 자연스럽게 정돈된 긴 생머리와 투명한 소재의 귀걸이가 깔끔한 분위기를 더했고, 또렷한 눈매와 맑은 피부가 화면 가득 담기며 강한 존재감을 드러냈다. 이어진 사진에서는 얼굴을 가까이 담은 클로즈업 구도로 한쪽 볼을 손가락으로 살짝 누른 모습이 포착됐다. 김유정 특유의 부드러운 표정과 자연스러운 메이크업이 어우러지며 편안한 매력을 전했다.또 다른 사진에서는 화이트 컬러의 민소매 의상을 입고 옆모습을 드러냈다. 긴 머리를 단정하게 늘어뜨린 채 턱을 괸 포즈로 앉아 있으며, 군더더기 없는 밝은 배경과 함께 차분하고 세련된 분위기를 완성했다. 김유정의 선명한 옆선과 담백한 스타일링이 사진 전체에 깔끔하게 녹아들었다.마지막 사진에서 김유정은 대기실로 보이는 공간에서 거울 셀카를 남겼다. 데님 소재의 민소매 의상을 착용한 김유정은 휴대전화를 들고 정면을 바라보고 있으며, 단정하게 넘긴 헤어스타일과 자연스러운 표정이 눈길을 끈다. 거울 앞에 선 김유정의 모습에서는 꾸밈없는 일상과 촬영 준비 과정의 분위기가 함께 전해졌다.한편 1999년생인 김유정은 아역배우로 데뷔해 뛰어난 연기력을 입증했다. 김유정은 '친애하는X'를 tvN 공개를 앞두고 있다. 김유정이 출연한 '친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진, 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린 드라마다. 김유정은 반사회적 인격장애(소시오패스) 여배우 백아진 역을 맡아 강렬한 악역 연기로 호평을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr