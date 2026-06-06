'나는솔로' 29기 옥순이 경주 여행 중 담은 다양한 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.
29기 옥순은 인스타그램에 "경주 다녀온 곳들"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 29기 옥순은 돌담 외벽과 나무 창문이 어우러진 건물 앞 벤치에 앉아 있다. 노란색 니트와 화이트 하의를 매치한 산뜻한 스타일이 돋보이며 옆을 바라보는 자연스러운 표정이 편안한 분위기를 더한다. 다른 사진에서 29기 옥순은 같은 공간 앞에 기대 앉아 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓고 있다. 허리에 묶은 회색 니트와 베이지 컬러 가방이 조화를 이루며 차분한 여행룩을 완성했다.
이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 붉은 장미가 가득 핀 담장 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 그레이 컬러 의상과 자연스럽게 묶은 헤어스타일이 어우러지며 단아한 매력을 자아낸다. 또 다른 사진에서 29기 옥순은 강과 푸른 숲이 내려다보이는 목조 테라스에 앉아 있다. 화이트 점퍼를 걸친 편안한 차림으로 의자에 앉아 주변 풍경을 배경으로 청초한 분위기를 드러냈다.
이를 본 팬들은 "내 기준 옥순 탑" "온니 넘 이뿌다" "너무 예뻐" "장미 보다 더 아름다우십니다" "예뻐요" 등의 댓글을 달았다. 앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.
29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
29기 옥순은 인스타그램에 "경주 다녀온 곳들"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 29기 옥순은 돌담 외벽과 나무 창문이 어우러진 건물 앞 벤치에 앉아 있다. 노란색 니트와 화이트 하의를 매치한 산뜻한 스타일이 돋보이며 옆을 바라보는 자연스러운 표정이 편안한 분위기를 더한다. 다른 사진에서 29기 옥순은 같은 공간 앞에 기대 앉아 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓고 있다. 허리에 묶은 회색 니트와 베이지 컬러 가방이 조화를 이루며 차분한 여행룩을 완성했다.
이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 붉은 장미가 가득 핀 담장 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 그레이 컬러 의상과 자연스럽게 묶은 헤어스타일이 어우러지며 단아한 매력을 자아낸다. 또 다른 사진에서 29기 옥순은 강과 푸른 숲이 내려다보이는 목조 테라스에 앉아 있다. 화이트 점퍼를 걸친 편안한 차림으로 의자에 앉아 주변 풍경을 배경으로 청초한 분위기를 드러냈다.
이를 본 팬들은 "내 기준 옥순 탑" "온니 넘 이뿌다" "너무 예뻐" "장미 보다 더 아름다우십니다" "예뻐요" 등의 댓글을 달았다. 앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.
29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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