사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 경주 여행 중 담은 다양한 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.29기 옥순은 인스타그램에 "경주 다녀온 곳들"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 돌담 외벽과 나무 창문이 어우러진 건물 앞 벤치에 앉아 있다. 노란색 니트와 화이트 하의를 매치한 산뜻한 스타일이 돋보이며 옆을 바라보는 자연스러운 표정이 편안한 분위기를 더한다.다른 사진에서 29기 옥순은 같은 공간 앞에 기대 앉아 고개를 살짝 숙인 채 미소를 짓고 있다. 허리에 묶은 회색 니트와 베이지 컬러 가방이 조화를 이루며 차분한 여행룩을 완성했다.이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 붉은 장미가 가득 핀 담장 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 그레이 컬러 의상과 자연스럽게 묶은 헤어스타일이 어우러지며 단아한 매력을 자아낸다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 강과 푸른 숲이 내려다보이는 목조 테라스에 앉아 있다. 화이트 점퍼를 걸친 편안한 차림으로 의자에 앉아 주변 풍경을 배경으로 청초한 분위기를 드러냈다.이를 본 팬들은 "내 기준 옥순 탑" "온니 넘 이뿌다" "너무 예뻐" "장미 보다 더 아름다우십니다" "예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별설이 나왔다.29기 영수는 자신의 계정에서 Q&A 시간을 가졌는데 한 네티즌이 29기 영수에게 여자친구에 대해 질문하자 29기 영수는 "그럴리가요"라고 답변해 현재 솔로임을 드러낸 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr