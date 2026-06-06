'경수♥' 31기 순자, 인플루언서 급 화제성 가져오더니…'럽스타' 매일매일
‘나는 솔로’ 31기 순자가 남자친구인 경수와 럽스타그램을 매일매일 올려 눈길을 끈다.

최근 순자와 경수는 각각 자신의 인스타그램 스토리에 데이트 한 사진을 게시했다.

사진 속 경수는창가 자리에 앉아 음식이 담긴 접시를 두 손으로 들어 보이며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 검은색 상의를 입은 편안한 차림과 밝은 자연광이 어우러지며 여유로운 분위기를 전한다.
'경수♥' 31기 순자, 인플루언서 급 화제성 가져오더니…'럽스타' 매일매일
다른 사진에서 순자는 커다란 나무 앞에 서서 카메라를 들여다보고 있다. 연한 옐로 컬러 가디건과 어두운 색 하의를 매치한 차분한 스타일이 눈길을 끌며, 어깨에 멘 가방이 자연스러운 여행 분위기를 더한다.

이어 공개된 사진에는 검은 고양이가 담겨 있다. 아래 사진에서 경수는 돌로 된 수조 앞에 쪼그려 앉아 손을 내민 채 고양이를 바라보고 있으며 햇살이 비치는 공간 속 편안한 순간을 담아냈다.
'경수♥' 31기 순자, 인플루언서 급 화제성 가져오더니…'럽스타' 매일매일
영상에는 순자가 "동영상이야"라며 웃자 사진을 찍는 줄 알았던 경수는 "이거 아냐? 원래 이렇게 하는 거잖아"라며 웃었다.

한편 '나는 솔로' 31기 최종화에서는 영식과 정희, 영호와 옥순, 경수와 순자 총 세 쌍이 커플이 됐지만 현실 커플은 순자와 경수 뿐인 것으로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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