'경수♥' 31기 순자, 인플루언서 급 화제성 가져오더니…'럽스타' 매일매일

‘나는 솔로’ 31기 순자가 남자친구인 경수와 럽스타그램을 매일매일 올려 눈길을 끈다.최근 순자와 경수는 각각 자신의 인스타그램 스토리에 데이트 한 사진을 게시했다.사진 속 경수는창가 자리에 앉아 음식이 담긴 접시를 두 손으로 들어 보이며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 검은색 상의를 입은 편안한 차림과 밝은 자연광이 어우러지며 여유로운 분위기를 전한다.다른 사진에서 순자는 커다란 나무 앞에 서서 카메라를 들여다보고 있다. 연한 옐로 컬러 가디건과 어두운 색 하의를 매치한 차분한 스타일이 눈길을 끌며, 어깨에 멘 가방이 자연스러운 여행 분위기를 더한다.이어 공개된 사진에는 검은 고양이가 담겨 있다. 아래 사진에서 경수는 돌로 된 수조 앞에 쪼그려 앉아 손을 내민 채 고양이를 바라보고 있으며 햇살이 비치는 공간 속 편안한 순간을 담아냈다.영상에는 순자가 "동영상이야"라며 웃자 사진을 찍는 줄 알았던 경수는 "이거 아냐? 원래 이렇게 하는 거잖아"라며 웃었다.한편 '나는 솔로' 31기 최종화에서는 영식과 정희, 영호와 옥순, 경수와 순자 총 세 쌍이 커플이 됐지만 현실 커플은 순자와 경수 뿐인 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr