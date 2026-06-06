'뼈말라' 조이, 카프리 팬츠도 찰떡 소화…"여름 안녕"

조이가 카프리 팬츠를 찰떡 소화했다. / 사진=조이 SNS

그룹 레드벨벳의 조이가 청량한 여름 패션을 선보였다.조이는 5일 자신의 SNS에 "여름 안녕"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.사진 속에는 한적한 거리에서 다양한 포즈를 취하는 조이의 모습이 눈길을 끈다. 화이트 크롭 블라우스에 카프리 팬츠를 입은 조이는 큰 키와 남다른 비율로 시원하고 청량한 여름 패션을 완성했다. 여전히 청순하고 귀여운 분위기를 자아낸다.조이는 2014년 레드벨벳으로 데뷔해 음원, 드라마, 예능 등에서 다양한 활동을 이어왔다. SBS 예능 'TV 동물농장' 고정 출연자로 활발히 활동 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr