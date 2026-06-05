하루 / 사진 = 사야 SNS

배우 심형탁의 아들 하루 군이 폭풍 성장한 근황을 전했다.5일 심형탁의 아내 히라이 사야는 자신의 SNS에 "너무 좋은 시간을 보내고 왔다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이날 심형탁 가족은 브랜드 홍보 겸 가족 여행차 스웨덴을 방문했다.공개된 사진에는 현지 브랜드의 바운서에 타서 환하게 미소 짓고 있는 하루 군의 모습이 담겼다. 하루 군은 폭풍 성장한 모습에도 여전히 독보적인 머리숱을 자랑해 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 하루 군과 트윈룩을 맞춰입고 거울 앞에서 다정한 투샷을 남기는 사야의 모습이 담겼다. 사진 속 머리를 내리고 단정한 가디건을 입은 하루 군은 심형탁의 또렷한 이목구비를 똑 닮은 완성형 비주얼을 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 누리꾼들은 "진짜 많이 컸다", "얼굴이 완전 인형 같다" 등 몰라보게 성장한 하루 군의 근황에 감탄을 표했다.한편, 심형탁과 사야는 2023년 17세 나이차를 극복하고 부부의 연을 맺었다. 올해 1월 아들 하루 군을 품에 안은 심형탁은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 늦깎이 현실 육아를 선보여 많은 대중들의 사랑을 받았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr