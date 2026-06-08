보이넥스트도어 정규 1집 ‘HOME’ 라운드 인터뷰 / 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

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보이넥스트도어 정규 1집 ‘HOME’ 라운드 인터뷰 / 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

보이넥스트도어 정규 1집 ‘HOME’ 라운드 인터뷰 / 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어가 데뷔 후 첫 정규 앨범으로 가장 인간적인 모습을 꺼내놓는다. 멤버 전원이 작사·작곡에 참여해 데뷔 전부터 3주년을 맞은 현재까지의 감정을 고스란히 담았다.보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR·성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)은 5일 서울 성동구의 한 카페에서 정규 1집 'HOME'(홈) 발매 기념 인터뷰를 열었다.보이넥스트도어는 데뷔 3년 만에 첫 정규 앨범을 선보인다. 이한은 "첫 정규 앨범으로 돌아왔다. 이번 앨범에는 멤버 전원이 작사·작곡 크레디트에 이름을 올렸다. 자전적이고 진중한 이야기를 담은 앨범인 만큼 많은 분이 들어주셨으면 좋겠다. '인간 보이넥스트도어'의 모습을 담았다"고 설명했다.정규 앨범인 만큼 멤버들에게 의미가 남달랐다. 명재현은 "작업을 하다 보니 자연스럽게 힘이 많이 들어가고 마음가짐부터 달라졌다"며 "정규라서가 아니라 곡에 담고자 했던 이야기 자체가 자전적이었고 많은 생각을 하게 됐다"고 돌아봤다. 이어 "작업이 끝나고 나서 '이래서 가수에게 정규 앨범이 주는 의미가 큰 거구나' 했다"라고 덧붙였다.자신들의 이야기를 녹여냈다는 점에서도 큰 의미가 있는 앨범이라고. 태산은 "데뷔 전부터 느끼던 감정, 그리고 데뷔 3주년에 이르기까지 느꼈던 감정들을 담았다. 보이넥스트도어의 챕터 1을 마무리하는 앨범을 만들자는 생각으로 최대한 진심을 담으려고 했다"고 밝혔다.보이넥스트도어는 타이틀곡 'VIRAL'(바이럴)을 작업하며 이들이 생각하는 K팝의 공식을 그들만의 방식으로 재해석했다. 성호는 "우리가 어렸을 때 듣고 자란 K팝을 보넥도의 색깔에 맞춰 해석해 보자고 했다"며 "연습생 시절, 학창 시절 즐겨 들었던 K팝 선배들의 무대를 떠올리며 고음과 함께 나오는 댄스 브레이크 같은 요소들을 차용하고자 했다"고 밝혔다. 명재현은 "사람들이 보넥도에게 어떤 걸 원할까 많이 고민했다. 대중이 이런 음악에 목말라 있지 않을까 생각했다"고 말했다. 이어 "3분이 넘는 곡, 칼군무 같은 것들을 보이넥스트도어가 보여준다면 그것 자체로 개성으로 다가오지 않을까 생각했다"고 덧붙였다.이번 앨범에는 성호와 리우도 처음으로 크레디트에 이름을 올렸다. 성호는 "첫 작업인 만큼 주변 멤버들과 프로듀서가 많이 도와줬다"며 "하고 싶은 말과 넣고 싶은 멜로디를 어떻게 하면 퀄리티를 높여서 앨범에 넣을 수 있을지 고민했다"고 말했다. 리우 역시 "곡 작업에 처음부터 끝까지 참여하는 건 처음이라, 머릿속으로는 많은 걸 하고 싶었는데 그걸 표현하는 게 서툴렀다. 평소에 작업을 해왔던 멤버들이 이야기를 많이 들어주고 최대한 많이 끌어내 주려고 했다"며 고마움을 표현했다.멤버 전원이 창작 과정에 뛰어들면서 다양한 의견이 쏟아졌다. 리우는 "멤버끼리 의견이 갈릴 때는 여러 버전으로 작업했다. 한 곡인데 가사가 3~4버전씩 있을 정도였다"고 설명했다. 명재현은 "우리 팀은 여섯 명의 개성이 특출난 게 매력이다. 멤버마다 좋아하는 장르와 색깔이 달라서 그걸 합치는 과정에서 새로운 길을 찾을 수 있었다"고 했다.멤버들은 이번 앨범을 완성하는 과정에서 대화를 많이 나눴다고 입을 모았다. 태산은 "4시간 작업한다고 하면 3시간은 대화를 했다"며 "가정사도 털어놓고 시시콜콜한 이야기도 했다. 이번 앨범은 이야기를 많이 하면서 완성했다"고 밝혔다. 이어 "고통받았던 점도 있었다. '이렇게까지 솔직히 해도 되나' 고민했다"고 털어놨다.멤버 전원이 참여한 곡에는 팀명인 '보이넥스트도어'를 공동 크레디트로 올렸다. 태산은 "처음부터 끝까지 함께 만든 곡이기 때문에 팀명으로 크레디트를 올렸다"고 말했다. 명재현은 "전원이 참여해야만 들어갈 수 있는 이름이니까 영광이라고 생각한다"며 "팀 이름으로 하면 멋있겠다는 이야기를 많이 했기 때문에 이견은 없었다"고 했다.멤버들은 함께 작업하며 서로의 새로운 면을 발견했다. 운학은 "같이 작업할 때 내가 뺀질거리는 편인데, 태산이 형이 끌고 와줬다. 새로운 리더십을 발견했다"고 말했다. 태산은 "나는 한 번 작업하면 길게 하는 편인데, 운학이는 장기전에 약하다. 만약 4시간 작업한다고 하면 3시간 넘어갈 때부턴 눈이 감긴다. 그럴 때 깨우면서 같이 작업을 했다"고 회상했다.보이넥스트도어가 속한 KOZ의 대표 프로듀서인 지코에 대한 이야기도 나왔다. 지코는 타이틀곡 작사·작곡에 참여하며 보이넥스트도어의 컴백에 힘을 보탰다. 타이틀곡의 "걸게 내 저작권" 등 재치 있는 표현은 지코의 작품이었다. 운학은 "지코 PD님이 내게 선물한 파트"라며 "의도치 않게 내 저작권을 걸게 됐다"라고 말해 웃음을 자아냈다.이번 앨범 발매를 앞두고 멤버들은 ''바이럴'을 바이럴하자'를 슬로건으로 삼았다. 각종 콘텐츠에서 몸을 사리지 않고 무리해 화제가 된 리더 명재현. 타이틀곡 '바이럴'에 어울리는 모습이다. 명재현은 "우리 팀을 알려야겠다는 생각에 무리를 많이 했다. 우리 음악에 자신이 있었고, 더 많은 사람이 우리 음악을 들어주길 바랐다"고 털어놨다. 이어 "그 마음은 지금도 변치 않았다. 우리 멤버들이 더 유명해지고 사랑받았으면 좋겠다. 그러기 위해 할 수 있는 게 있다면 내가 조금 힘들더라도 할 것"이라며 팀을 향한 애정을 보였다.멤버들은 각자의 방식으로 리더의 짐을 나눴다. 고군분투하는 명재현을 지켜본 운학은 "가장의 무게, 리더의 무게가 있는 것 같다"며 "형이 숙소에 들어와서 '오늘은 조금 무리였다'라고 하면 형에게 힘이 되고 싶어서 요리를 해주기도 했다"고 말했다.명재현은 컴백을 앞두고 다리 부상을 입었다. 이와 관련해 그는 "계속 치료받고 있다. 오래 열심히 준비한 만큼 참여하고 싶다는 의지가 강해서 치료에 전념하고 있다"며 "최선을 다해서 활동하고자 한다"고 밝혔다. 이한은 "형의 의지가 너무 강해서 오히려 멤버들이 말리고 있다"라고 덧붙여 명재현의 열정을 엿보게 했다.보이넥스트도어는 더 큰 목표를 향한 열망을 보였다. 명재현은 "더 성장하고 싶다는 욕심은 여전하다. 팬들과 함께 성장하고 싶다는 마음만큼은 같다"고 말했다. 보이넥스트도어는 앞서 3연속 밀리언셀러를 달성했다. 이번 앨범으로는 4연속 밀리언셀러를 꿈꾼다. 명재현은 "최선을 다해 준비했고 이후에 나오는 결과들에 대해서는 받아들이겠다"면서도 "목표는 높게 잡아야 한다. 기대를 안 할 수는 없다"고 덧붙였다. 태산은 "앨범 천만 장 팔 때까지 열심히 하겠다"고 했고, 운학은 "한 번 아이돌로 시작한 거 정상에 올라야 하지 않나. 음원 차트 1위를 하고 싶고 언젠가는 연간 차트 1위도 하고 싶다"고 각오를 밝혔다.한편으로는 팀이 성장할수록 보이넥스트도어를 더 이상 '옆집 소년'처럼 느끼기 어렵다는 목소리도 나오기 시작했다. 운학은 "그래서 더 다가가고 싶었고, 우리 모습을 보여주고 싶었다. 이번 앨범에 우리 이야기를 더 깊고 솔직하게 담아낸 것도 그 때문이다. 우리는 여전히 옆집 소년이고, 옆집 소년이고 싶다"라고 진정성 있는 모습을 보였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr