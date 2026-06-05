최정윤 / 사진 = 최정윤 유튜브 채널

배우 최정윤이 재혼 발표 4개월 만에 근황을 전했다.4일 유튜브 채널 '맘대로 뛰는 최정윤'에는 '최정윤 새로운 가족과 상하이 3박4일 여행 VLOG. 화려함의 극치를 경험했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 최정윤은 가족 여행차 상하이를 찾았다.최정윤은 상하이 시티뷰가 한 눈에 보이는 현지 호텔에 감탄을 표했다. 그는 "우리 세 식구 자기에 충분하다. 책상도 있고 창문도 보이고 소파도 있다"며 들뜸을 감추지 못했다. 이어 거리로 나선 세 사람은 유명 식당을 찾아 식사를 마치고 본격 쇼핑에 나섰다.특히, 남편이 최정윤 모녀를 살뜰히 챙기는 장면이 눈길을 끌었다. 이날 대형 쇼핑몰을 방문한 세 사람은 붐비는 인파에도 서로의 손을 꼭 붙잡고 관광을 즐기며 각별한 가족애를 자아냈다. 2년 만에 새로운 인형을 선물 받은 지우 양은 환하게 미소 지으며 "너무 예쁘다. 엄마 아빠 진짜 사랑해요"라고 말해 뭉클함을 더했다.한편, 최정윤은 2011년 전 이랜드 그룹 부회장 장남이자 그룹 이글파이브 출신인 윤태준과 결혼해 딸 지우 양을 품에 안았으나 2022년 파경을 맞았다. 이후 최정윤은 지난 2월 자신의 유튜브 채널을 통해 5세 연하의 사업가와의 재혼 소식을 전했다. 당시 그는 "나한테 씌워진 싱글맘 프레임을 벗겨내야 한다는 생각이 들었다" 재혼 결심 계기에 대해 설명했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr