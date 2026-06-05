강남 / 사진 = 강남 유튜브 채널

가수 강남이 허리 디스크 파열로 시술을 받은 근황을 전했다.4일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '결국 촬영 중단했습니다. 수술실까지 들어가게 된 사연'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 허리 통증으로 병원을 찾은 강남의 모습이 담겼다.이날 그는 양말을 신던 중 극심한 통증을 느꼈고 이후 러닝을 하며 증상이 더욱 악화됐다고 털어놨다. 강남의 MRI 사진을 살펴본 의사는 "예전에도 디스크가 터져 있었는데 치료를 안 받으셨다. 그 부위가 다시 터진 것으로 보인다"며 "디스크가 파열되면서 물혹이 생겼고 현재 신경을 계속 압박하고 있는 상태"라고 설명했다. 이어 "최악의 경우 내시경을 통해 파열되지 않은 디스크를 제거하는 수술이 필요할 수 있다"고 덧붙였다.급하게 시술을 마친 강남은 병실에 도착하자마자 스피드 스케이팅 국가대표 출신 아내 이상화에게 전화를 걸었다. 그는 "상황이 안 좋아서 그냥 (시술을) 받았다. 그런데 문제는 3개월 동안 아예 러닝을 하면 안 된다더라"라며 아쉬움을 감추지 못했다. 이어 "진짜 건강이 최고다. 모두 건강하셔야 한다"라며 건강 관리의 중요성을 거듭 강조했다.앞서, 그는 지난 5월 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 이상화와의 철저한 자기 관리에 대해 털어놓은 바 있다. 그는 "제가 건강검진을 했는데 지방간이 너무 심하다고 나왔다. 위험하다고 하니까 상화 씨가 놀라서 요리도 시작하고 운동도 짜줘서 약 없이 5~6개월 만에 깨끗해졌다"고 밝혔다.그러면서도 그는 "선생님이 심각하게 말씀하셔서 상화 씨가 초반에 많이 울었다. 다음날부터 저를 매일 뛰게 하는데 저는 더 펑펑 울었다"며 "갑자기 왕십리에서 저를 내려주더라. 거기서 용산 집까지 뛰어오라더라. 휴대폰도 가져갔다. 중간에 택시 탈까봐. 그때 정말 죽는 줄 알았다"는 일화를 전해 웃음을 자아냈다.한편, 강남은 2019년 이상화와 백년가약을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr