이지혜 / 사진 = 이지혜 유튜브 채널

그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 100만 유튜버가 된 후 남편 문재완의 태도가 달라졌다고 고백했다.4일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '미국 사는 요리 유튜버 '푸디젠' 돈 벌려고 시작한 유튜브 1년 만에 66만 된 비법은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이지혜는 미국 푸드 크리에이터 푸디젠을 만나 신랄한 육아 토크를 이어갔다.이날 이지혜는 최근 첫 딸을 품에 안았다는 푸디젠에 출산 소감을 물었다. 푸디젠은 "미국 (의료) 시스템이 힘들었다. 한국은 시스템이 너무 잘 돼 있으니까 한국 가서 (아이) 낳았으면 편했겠다 싶었다"고 고충을 토로했다.이지혜는 미국 생활 중인 언니를 떠올리며 "외국 생활하면서 아이 키우는 게 얼마나 힘든데"라며 공감하면서도 "혼자 아기하고 (사는 게) 되게 외로울 것 같다"며 돌연 눈물을 보였다. 이에 푸디젠은 "아이가 정말 순한 편이다. 저는 정말 괜찮다"고 답했고 이지혜는 "다행이다. 나는 이제 그 시기가 다 지나지 않았나. 그 때 나는 너무 (예민하고) 그랬던 것 같다"고 회상했다.특히, 이지혜가 유튜브 채널 성공 이후 달라진 남편 문재완의 태도를 언급해 눈길을 끌었다. 푸디젠은 유튜브하고 제일 많이 달라진 게 뭐냐고 묻는 말에 "남편이 나를 좀 다르게 보기 시작했다. 원래도 잘해주긴 했는데 유튜브 채널이 유명해지니까 다르게 보더라"고 고백해 웃음을 안겼다.이에 이지혜는 "통장에 찍히는 게 달라서 그런 거 아니냐"고 폭탄 발언을 해 현장을 초토화시켰다. 이어 그는 푸디젠의 남편을 향해 "뭔가 좀 윗사람처럼 대우하게 되지 않나"라며 "우리 남편도 나를 상사처럼 대하더라. 내가 하지 말라고 하면 바로 안 하고"라고 덧붙여 또 한 번 웃음을 자아냈다.앞서, 이지혜는 지난 2023년 자신의 유튜브 채널 수익을 공개한 바 있다. 당시 약 83만 명의 구독자를 보유하고 있던 그의 채널은 90일 간 3600만 원의 수익을 거둬 놀라움을 안겼다. 이지혜의 유튜브 채널은 5일 오후 1시 30분 기준 103만 명의 구독자를 보유하고 있다.한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr