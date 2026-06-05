사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS

사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS

사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS

그룹 르세라핌의 멤버 카즈하가 군살 하나 없는 놀라운 몸매를 과시했다.카즈하는 지난 4일 자신의 SNS 계정에 대기실로 추정되는 장소에서 촬영한 사진 여러 장을 올렸다. 사진 속 카즈하는 블랙 홀터넥 크롭 톱을 입은 모습이다.이날 사진에서는 흑발의 긴 생머리에 머리 형태의 헤어밴드를 착용하고 카메라를 응시하는 모습이었다. 특히 운동으로 다져진 카즈하의 탄탄한 체형이 돋보였다. 어깨와 복부엔 단단한 근육이 자리 잡았고 상체를 숙인 자세에서도 굴욕 없는 모습으로 감탄을 자아냈다.카즈하가 속한 르세라핌은 최근 일본 시장에서 성과를 거뒀다. 이들이 발매한 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'(퓨어플로우 파트1)은 일본 발매 당일 6만 8497장이 판매되며 6월 1일 자 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위에 올랐다.이번 기록으로 르세라핌은 한국에서 발매한 총 7개의 음반을 모두 해당 차트 1위에 올리게 됐다. 이는 현재 활동 중인 4세대 K팝 걸그룹 중에서는 유일한 기록이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr