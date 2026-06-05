사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS
사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS
그룹 르세라핌의 멤버 카즈하가 군살 하나 없는 놀라운 몸매를 과시했다.

카즈하는 지난 4일 자신의 SNS 계정에 대기실로 추정되는 장소에서 촬영한 사진 여러 장을 올렸다. 사진 속 카즈하는 블랙 홀터넥 크롭 톱을 입은 모습이다.
사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS
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이날 사진에서는 흑발의 긴 생머리에 머리 형태의 헤어밴드를 착용하고 카메라를 응시하는 모습이었다. 특히 운동으로 다져진 카즈하의 탄탄한 체형이 돋보였다. 어깨와 복부엔 단단한 근육이 자리 잡았고 상체를 숙인 자세에서도 굴욕 없는 모습으로 감탄을 자아냈다.
사진=그룹 르세라핌 카즈하 SNS
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카즈하가 속한 르세라핌은 최근 일본 시장에서 성과를 거뒀다. 이들이 발매한 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'(퓨어플로우 파트1)은 일본 발매 당일 6만 8497장이 판매되며 6월 1일 자 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위에 올랐다.

이번 기록으로 르세라핌은 한국에서 발매한 총 7개의 음반을 모두 해당 차트 1위에 올리게 됐다. 이는 현재 활동 중인 4세대 K팝 걸그룹 중에서는 유일한 기록이다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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