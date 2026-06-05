사진제공=아뮤즈엔터테인먼트

그룹 크로스진이 신곡 음원의 일부를 공개하며 컴백을 예고했다.크로스진은 지난 4일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'Helicopter'(헬리콥터)의 하이라이트 메들리 영상을 게시했다. 영상에는 두 인물이 소용돌이 위를 걷는 장면과 함께 원곡 및 리믹스 버전의 음원 일부가 포함됐다. 원곡의 분위기와 리믹스 버전의 비트가 교차하며 곡의 색채를 드러냈다.'Helicopter'는 서로를 향한 마음은 남아 있지만, 관계가 진전되지 못한 채 같은 자리를 맴도는 상황을 가사로 담았다. 몽환적인 분위기와 감각적인 사운드가 강조된 곡으로, 멤버들의 보컬을 통해 관계의 감정을 표현했다.크로스진은 발매 당일인 8일 오후 8시 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 열고 신곡 관련 소식을 전한다. 이번 컴백은 약 6년 만으로, 그간의 공백기를 지나 팬들과 소통하는 자리가 될 예정이다.그동안 고유의 음악과 퍼포먼스를 선보여 온 크로스진은 데뷔 14주년을 맞아 신곡 활동을 시작한다. 성숙해진 역량을 선보일 이번 컴백에 관심이 쏠린다.크로스진의 디지털 싱글 'Helicopter'는 8일 오후 12시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr