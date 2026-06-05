사진=효린 SNS

그룹 씨스타 효린이 입원 10일 만에 퇴원했다.5일 효린 측은 텐아시아에 "효린이 이날 퇴원하고 자택에서 회복 중"이라고 전했다. 지난달 27일 응급 이송돼 입원한지 10일 만이다.앞서 효린 소속사 ReH 엔터테인먼트는 지난달 27일 효린의 입원 소식을 전했다. 당시 소속사는 "효린이 갑작스러운 응급 상황으로 인해 병원으로 이송됐다"고 밝혔다.이어 "의료진의 소견에 따라 입원 치료와 안정을 최우선으로 해야 하는 상황"이라고 했다. 이에 따라 효린은 지난달 30일 타이베이에서 열린 '푸방 가디언즈 G! POP Music Festival'에 불참했다.한편, 효린은 지난 2010년 6월 그룹 씨스타 멤버로 데뷔했다. 씨스타는 '나혼자(Alone)', '아이 스웨어'(I Swear), '러빙유'(Loving U), '터치 마이 바디'(Touch My Body), '쉐이크 잇'(SHAKE IT) 등 히트곡을 발매했다. 효린은 지난 3일 데뷔 16주년을 맞았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr