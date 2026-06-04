기은세 / 사진 = 기은세 유튜브 채널

배우 기은세가 '민폐 공사' 논란을 불러일으킨 평창동 자택 내부를 공개했다.4일 유튜브 채널 '기은세의 집'에는 '드디어 완공 완료된 평창동 집 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 기은세는 "아직도 마무리가 다 안 됐고 이사도 안 했다. 그렇지만 마음이 급해서 먼저 둘러보는 정도로만 소개를 해보려고 카메라를 켰다"고 말문을 열었다.그는 2층에 현관이 있는 독특한 집 내부 구조를 소개하며 "이 집의 메인은 1층에 있다"고 설명했다. 기은세는 "저는 혼자 있으니까 2층에 있는 방들을 전부 옷방으로 쓰려고 한다. 이 집에는 오래 살 생각으로 붙박이를 했는데 아름다운 드레스룸을 연상케하는 디자인으로 했다"고 덧붙였다.특히, 탁 트인 거실이 눈길을 끌었다. 기은세는 2층까지 연결된 어마무시한 규모의 책장과 널찍한 쇼파를 소개하며 "외국집 같은 느낌을 내고 싶었다. 중간에는 레일 계단이 들어올 것"이라고 전했다. 그는 쇼파와 마주보는 위치에 있던 전신창을 제거하고 기둥을 세워 투도어 디자인을 택해 유럽식 저택 고풍스러운 분위기를 자아내기도 했다.이 밖에도 기은세는 화장실, 다이닝룸, 게스트룸, 펜트리 및 주방 등 공간에 숨겨진 인테리어 디테일을 소개하며 리모델링 과정에 얼마나 많은 공을 들였는지 짐작케했다. 그는 "저희 집은 숲이 보이는 세 개 층이 있는 빌라다. 앞으로 이 새로운 공간에서 더 좋은 모습을 많이 보여드리고 싶다"고 심경을 전했다.해당 영상을 본 누리꾼들은 "진짜 유럽집 같다. 한국이 맞나", "방이 끝도 없이 나오네" 등 감탄을 표했다.한편, 기은세는 해당 주택 리모델링 과정에서 민폐 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 5월 온라인 상에서는 자신을 평창동 주민 가족이라고 소개한 한 누리꾼이 기은세의 자택 공사로 인해 차량 통행과 폐기물 문제 등 불편을 겪고 있는 주장을 펼쳐 논란이 불거졌다.논란이 커지자 기은세 소속사 측은 "주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생한 점을 인지하고 있다. 주민들께 직접 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"고 고개를 숙였다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr