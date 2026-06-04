김희선 / 사진 = 김희선 SNS

배우 김희선(49세)이 나이가 안 믿기는 탄탄한 몸매를 자랑했다.4일 김희선은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 김희선은 독특한 트임 디자인의 롱 스커트와 셔츠를 입고 올블랙룩을 완성했다. 그는 시크한 이미지와 달리 장난기 가득한 포즈를 지어 특유의 러블리한 매력을 발산했다.특히, 그의 남다른 각선미가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 김희선은 벽에 기댄 채 왼쪽 다리를 한껏 들어올려 스커트에 가려진 시원한 기럭지를 뽐냈다. 또한 그는 두 손으로 다 잡힐 듯한 잘록한 허리와 슬림한 상체 라인로 무결점 몸매를 과시해 감탄을 자아냈다.해당 사진을 접한 팬들은 "역시 대한민국 원탑 미녀", "나이를 거꾸로 먹네" 등 그의 변함없는 미모에 놀라움을 표했다.한편, 김희선은 2007년 사업가 박주영 씨와 결혼해 슬하에 딸 연아 양을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr