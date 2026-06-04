김기방 / 사진 = 프로필, 김기방 SNS

배우 김기방이 아찔한 교통사고를 겪었다.4일 김기방은 자신의 SNS에 "다이나믹하다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 좌측 앞바퀴 타이어 파손로 급하게 고속도로 한 편에 정차한 그의 차량이 담겼다 . 사진 속 타이어는 형체를 알아볼 수 없을 만큼 훼손돼 사고 당시의 급박함을 짐작케했다.김기방은 "휴일인데도 가까운 곳에 24시간 타이어 전문점이 있어서 다행이다"라며 "정말 큰일날 뻔 했지만 아무도 안 다치고 무사히 집에 왔다는 거에 감사. 신속하게 처리해주신 레커차 직원분께도 감사"라며 심경을 전했다. 해당 소식을 접한 지인들은 "어쩌다가 이런 일이", "그래도 무사해서 다행이다" 등 안도감을 표했다.한편, 김기방은 영화 '쌍화점', '과속스캔들' 드라마 '치즈인더트랩', '육룡이나르샤', '뿌리 깊은 나무', '내 이름은 김삼순' 등 여러 유명작에 출연한 바 있다. 톱배우 조인성과 김우빈의 절친으로 잘 알려진 그는 2023년 tvN 예능 '콩콩팥팥'에서 김우빈을 비롯한 이광수, 엑소 도경수와 현실 친구 케미를 자아내 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr