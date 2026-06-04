송은이, 김숙 / 사진 = 비보티비 유튜브 채널

방송인 겸 CEO 송은이가 당일 연차 사용에 대한 소신을 밝혔다.3일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '아파서 연차를 썼는데 동료에게 연락이 왔습니다. 이거 제 잘못인가요? 송은이&김숙이 솔직하게 다 답변해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 송은이와 김숙은 시청자들의 사연을 듣고 잘잘못을 따지는 콘텐츠를 진행했다.이날 한 사연자는 "출근 전날 갑자기 몸이 안 좋아져 다음날 급하게 연차를 썼다. 하루 종일 쉬다가 저녁쯤 조금 괜찮아져서 집 근처 카페에 다녀왔다"며 "별 생각 없이 카페 사진을 SNS에 올렸는데 동료에게 '아프다더니 웬 카페?', '오늘 네 몫까지 힘들었는데 스토리 보니까 괜히 얄미웠다'는 메시지를 받았다"고 설명했다. 이어 "물론 당일 연차를 쓴 제 잘못도 있지만 SNS까지 회사 눈치를 봐야 하는 거냐"고 고민을 털어놨다.김숙은 단호하게 "10대 0이다. 본인이 10, 상대가 0"이라며 동료를 감쌌으나 송은이는 다소 놀란 표정을 지으며 "본인이 0.5면 상대는 9.5"라며 반박했다. 송은이는 "동료가 뭘 잘못했냐"고 묻는 김숙에 "본인도 연차를 쓰지 않냐. 아프든 뭐든 이유를 막론하고 연차는 사용할 수 있는 것"이라며 "그걸로 딴지를 건는 건 문제가 있다"고 덧붙였다.앞서, 송은이는 과거 한 유튜브 채널에 출연해 남다른 회사 복지를 자랑한 바 있다. 그는 "여핼 갈 때 환전해서 주고, 10년 근속 연예인은 포상과 휴가, 휴가비까지 지원한다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.한편, 송은이는 2015년 콘텐츠 제작사 비보, 2019년 연예 기획사 미디어랩 시소를 설립해 2022년 매출 100억 원에 이어 당기순이익 10억 원을 기록했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr