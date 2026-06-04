이지현 / 사진 = 닭터신 유튜브 채널

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 이혼에 대한 소신을 밝혔다.3일 유튜브 채널 '닭터신'에는 '결혼 이혼 결혼 그리고 쥬얼리 이지현이 매일 밤 미치겠다고 소리친 사연'이라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 이지현은 신정환을 만나 반복된 이혼과 재혼에 대한 심경을 밝혔다. 그는 또 결혼할 마음은 없냐는 질문에 "물론 사랑하는 남자를 만나면 흉이 아니고 세 번이든 네 번이든 난 (결혼)할 수 있을 것 같다. 하지만 문제가 있다. 아이들이 너무 컸다. (엄마를 이해하려면) 더 커야 된다"고 말했다.그러면서도 이지현은 과거 같은 그룹 멤버 박정아, 서인영에게 다시는 남자를 만나지 않겠다고 선언했던 것을 언급하며 "그 때도 어렸더라. 34세였다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.이혼 후 서류 공포증을 겪고 있다고 밝힌 이지현은 "서류 보기 전에 먼저 약을 먹어야 된다. 30분 정도 후에 안정이 돼야 서류를 열어볼 수 있다. 지금도 그렇다"고 털어놨다. 이어 "네이버에 내 이름을 검색하는 것도 숨 막히는 일이다. 내가 죽을 각오, 쓰러질 각오를 해야지만 검색창에 내 이름 세 글자를 칠 수 있을 것 같다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.한편, 이지현은 2001년 쥬얼리 멤버로 데뷔해 두 차례 이혼을 겪고 현재는 홀로 1남 1녀를 양육하고 있다. 그는 최근 헤어 디자이너로서의 인생 2막을 알려 화제를 모은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr