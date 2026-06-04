황광희 / 사진 = 할인광 유튜브 채널

박명수 / 사진 = 할명수 유튜브 채널

그룹 제국의아이들 출신 방송인 광희가 오랜만에 근황을 전했다.3일 유튜브 채널 '할명수'에는 '친구는 없고요! 그냥 같이 포상휴가 가고 싶습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 박명수는 '할명수'에 출연했던 게스트 중 한 명을 섭외하면 휴가를 보내주겠다는 제작진에 과거 MBC '무한도전'에 함께 출연해 인연을 맺은 광희에게 즉석 전화를 걸었다.공개된 영상에서 광희는 통화 연결음이 울리자마자 전화를 받아 눈길을 끌었다. 그는 "홍진경 누나가 전화는 무조건 바로 받아야 일이 들어온다고 했다"고 설명해 웃음을 안겼다. 광희는 최근 근황을 묻는 박명수에 "감사하게도 요즘 일이 많이 늘었다"고 덧붙였다.특히, 그는 요즘 주력으로 하는 일이 뭐냐고 묻는 말에 "물건 파는 일이다. 커머스를 열심히 하고 있다"고 솔직하게 고백했다. 이에 박명수는 "네가 잘하니까 계속 찾는 것 아니겠냐. 뭐라도 팔아야 한다"고 후배를 향한 격려를 아끼지 않았다.한편, 광희는 최근 커머스 웹예능 '할인광'을 진행하며 활발한 활동을 이어오고 있다. 그는 지난해 MBC '놀면 뭐하니?' 출연 당시에도 자신을 '커머스 크리에이터'라고 소개한 바 있다. 광희는 방송에서 "원래 목요일, 금요일이 제일 판매가 잘 되는 시간이다. 주말에 가까워질수록 판매율이 올라간다"면서도 "'놀면 뭐하니?' 녹화가 하필 목요일이더라"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr