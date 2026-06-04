그룹 베이비몬스터/사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 컴백을 나흘 앞두고 신곡 음원 일부를 공개했다.YG엔터테인먼트는 4일 공식 블로그를 통해 'BABYMONSTER - 'SUGAR HONEY ICE TEA' M/V TEASER'(베이비몬스터 - 슈가 허니 아이스 티 뮤직비디오 티저)를 게시했다. 영상에는 라임그린과 블루, 핑크톤 의상을 입은 멤버들의 모습이 담겼다.이날 공개된 티저 영상은 멤버들의 안무와 표정 연기로 시작된다. 이어 멤버들이 디저트를 나누거나 뉴스 인터뷰를 하는 상황이 연출되며 뮤직비디오 내용에 대한 호기심을 유발했다.함께 삽입된 음원에선 반복적인 리듬이 특징적이다. 리드미컬한 베이스와 신스 사운드가 어우러졌으며, "I'm the sugar honey ice tea"라는 가사와 탄산음료가 터지는 화면 전환이 시원한 분위기를 강조했다. 앞서 발표한 'FOREVER'(포에버)와 'HOT SAUCE'(핫 소스)와는 다른 분위기의 곡이라는 평가가 나온다.베이비몬스터의 디지털 싱글 'SUGAR HONEY ICE TEA'는 오는 8일 0시 발매된다. 이후 오는 26일부터 28일까지 서울 잠실 실내체육관에서 두 번째 월드투어를 시작한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr