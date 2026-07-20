배우 차주영이 팬들에게 받은 커피차를 인증하고 있다. / 사진=차주영 SNS

사진=차주영 SNS

배우 차주영이 팬들을 향해 감사 인사를 전했다.차주영은 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "꾸꾸덜도 존하루"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 차주영의 드라마 촬영 장소로 팬들이 커피차와 과일을 보낸 모습. 이에 감동한 차주영은 머리 위로 하트를 그리며 고마운 마음을 전했다.이 과정에서 올블랙 룩을 착용한 그는 마른 허벅지와 가녀린 팔이 그대로 드러나 눈길을 끌었다.앞서 차주영은 올해 초 반복적인 코피 증상으로 수술을 받았다고 고백한 바 있다. 당시 차주영 소속사 고스트스튜디오는 "차주영 배우는 건강상의 사유로 예정돼 있던 공식 일정 및 일부 활동에 당분간 참석하지 못하게 됐다"고 밝혔다. 그러면서 "장기간 지속된 반복적인 비출혈 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며 의료진의 소견에 따라 더 이상 미루기 어려운 이비인후과 수술을 진행하게 됐다"고 했다.한편 차주영은 내년 방영 예정인 드라마 '인간X구미호'에 출연한다. 해당 작품은 인간을 홀리는 요망한 존재와 요물을 끌어들이는 인간이 운명의 교차점에서 마주하는 미지수(x) 판타지 로맨틱 코미디다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr