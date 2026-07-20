김도완이 '오싹한 연애'에서 빌런 박승재 역을 맡았다. / 사진=‘오싹한 연애’ 방송 화면 캡쳐

'오싹한 연애'가 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다. / 사진=‘오싹한 연애’ 방송 화면 캡쳐

배우 김도완이 '오싹한 연애'에서 순도 100% 빌런의 모습을 보여줬다.지난 18일 방송된 tvN 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 레이나 호텔 대표 천여리(박은빈)와 귀신을 무서워하는 검사 마강욱(양세종)의 이야기를 담은 오컬트 로맨스다. 김도완은 프로 골퍼 박승재 역을 맡았다.승재는 현직 국회의원이자 여당 유력 대권주자 박진동(민응식)의 아들이다. 전 여자친구 장은주(윤혜림) 살인 혐의로 재판에 넘겨졌지만, 증거 부족으로 무죄를 선고받는다. 하지만 실제 범인이었던 그는 언론 앞에 모습을 비추고, 여리의 사촌동생 하리와 결혼을 준비하는 등 뻔뻔한 행동을 보여준다.이후 승재는 자신을 기생충이라고 말한 여리를 찾아간다. 이미 귀신이 된 은주를 통해 사건의 진실을 알고 있던 여리는 승재에게 은주와 함께 만나자고 제안한다. 승재는 순간 당황하지만, 곧 평정을 되찾고 상황을 넘기려 한다.하지만 여리와 수사에 나선 강욱이 은주의 시신을 발견하면서 승재는 체포된다. 구치소에서는 변호사에게 아버지를 향한 불만을 털어놓는 한편, 아버지의 범죄 이력을 아무렇지 않게 언급하며 죄책감 없는 모습을 보이며 강한 인상을 남겼다.김도완은 서늘한 눈빛과 섬세한 표현력으로 순도 100% 빌런 박승재를 생동감 있게 그려내 극에 팽팽한 긴장감을 더했다. 극에서 보여줄 모습에 관심이 쏠린다.'오싹한 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr