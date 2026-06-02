하츠투하츠 카르멘이 '쉬는 날 함께 산책 나가고 싶은 여자 가수' 1위에 올랐다./사진=텐아시아DB

하츠투하츠 카르멘이 '쉬는 날 함께 산책 나가고 싶은 여자 가수' 1위에 올랐다.텐아시아는 지난달 25일부터 31일까지 '쉬는 날 함께 산책 나가고 싶은 여자 가수는?'을 주제로 투표를 진행했다.1위는 하츠투하츠 카르멘이 차지했다. 하츠투하츠(Hearts2Hearts)는 오는 22일 오후 6시 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'(레몬탱)을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 'Lemon Tang'과 지난 2월 공개된 'RUDE!'를 포함해 총 6곡이 수록된다. 새콤한 'Lemon'과 톡 쏘는 맛과 향을 뜻하는 'Tang'을 결합한 앨범명처럼 하츠투하츠만의 상큼하고 청량한 매력을 담아낼 예정이다.2위는 레드벨벳 웬디가 이름을 올렸다. 웬디는 지난달 첫 방송된 ENA 예능 'THE SCOUT(더 스카웃) : 다시 태어나는 별'에 마스터로 합류했다. '더 스카웃'은 가요계 전문가들이 재능 있는 참가자를 발굴해 성장 가능성을 끌어내는 음악 프로젝트다. 웬디는 마스터 군단의 핵심 멤버로 활약하며 참가자들의 성장을 돕고 있다.3위는 이채연이 차지했다. 최근 미니 4집 'Till I Die'(틸 아이 다이) 활동을 성공적으로 마친 이채연은 방송과 웹 콘텐츠, 대학 축제 무대를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다. 특히 '짐종국', '개디스', '아무튼 떠들러 왔는데', '와인 좀 한해' 등 다양한 콘텐츠에 출연하며 솔직한 매력과 예능감을 선보이고 있다. 무대 위 카리스마와는 또 다른 친근한 모습으로 대중과 만나고 있다.현재 텐아시아 탑텐 홈페이지에서는 '함께 투표소에 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 투표소에 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 투표소에 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 투표소에 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표가 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr