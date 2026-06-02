예정화 / 사진 = 예정화 SNS

배우 예정화가 초미니 스커트 디자인의 골프웨어를 입고 각선미를 뽐냈다.1일 예정화는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 영상과 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 예정화는 올화이트 골프웨어를 입고 수준급 골프 실력을 선보였다.이날 그는 초미니 스커트를 입고 남다른 다리 길이와 각선미를 자랑해 눈길을 끌었다. 특히, 군살 하나 없는 뒤태와 모델 비율로 건강미 넘치는 매력을 자아냈다. 해당 사진을 접한 누리꾼들은 "이 체구에서 어떻게 이런 힘이 나오지", "스윙 폼부터 다르다" 등 감탄을 표했다.앞서, 예정화는 2016년 17세 연상의 배우 마동석과 공개 열애를 시작한 뒤 지난 2021년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다. 피트니스 모델 출신인 그는 지난 5월 자신의 SNS에 화보 촬영 중인 근황을 알리며 9년만에 활동 재개를 알렸다.한편, 예정화는 현재 시부상을 치루는 중인 것으로 알려졌다. 2일 새벽 별세한 마동석의 부친 이기태 씨의 빈소는 삼성서울병원장레식장 지하 2층 17호실에 마련된 것으로 전해졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr